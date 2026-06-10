【「スプラトゥーン3」更新データ「Ver.11.2.0」】 6月11日10時 配信

任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データ「Ver.11.2.0」を6月11日10時に配信する。

今回の更新データでは、ブラスターの爆風の相手プレイヤーに対する当たり判定のサイズを小さくなったほか、一部のメインウェポンの性能の調整が行なわれる。

また、一部のスペシャルウェポンの性能や一部のブキのスペシャル必要ポイントの変更に加え、Xマッチにおいてチーム分けの仕組みが変更され得意な距離の近いブキが同じチームに偏りにくいように調整される。

□「スプラトゥーン3」更新データ「Ver.11.2.0」

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