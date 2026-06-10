PS Store「夏先取りセール」開催！ 「デススト2」「アークレイダース」「スパイダーマン」などがお得に
【PS Store：夏先取りセール】 セール期間：7月1日まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「夏先取りセール」を7月1日まで開催している。
「夏先取りセール」では、小島秀夫氏が手掛けた「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」をはじめ、「デモンズソウル」のフルリメイク作「Demon's Souls デジタルデラックスエディション」、PvPvE脱出シューター「ARC Raiders」、「スパイダーマン」を主人公にしたアクションゲーム「Marvel's Spider-Man: Miles Morales」など、一部のプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルが割引価格で販売されている。
□「PS Store：夏先取りセール」のページ
「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」
「Demon's Souls デジタルデラックスエディション」
「ARC Raiders」
「Marvel's Spider-Man: Miles Morales」