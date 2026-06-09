『ドラクエ モンスターズ』新作12月3日発売 『4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』
『ドラゴンクエスト』の新作ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows で12月3日に発売されることが決定した。Steam版は12月4日に発売される。
【動画】公開された『ドラクエ モンスターズ』新作の最新映像
『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作で、主人公は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場するビアンカとフローラとなり、魔物と心を通わせる「モンスターマスター」となった2人の少女が、モンスターを仲間にしながらふしぎな異世界で冒険の旅を繰り広げる。
ゲーム内容は『ドラゴンクエスト』シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、最強のパーティを目指していく。
『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズは、1998年にシリーズ1作目となるゲームボーイ用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』が発売され、今までにシリーズ累計10作品以上、全世界累計出荷・DL本数は1000万本以上を記録する人気シリーズとなっている。
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
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『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作で、主人公は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場するビアンカとフローラとなり、魔物と心を通わせる「モンスターマスター」となった2人の少女が、モンスターを仲間にしながらふしぎな異世界で冒険の旅を繰り広げる。
『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズは、1998年にシリーズ1作目となるゲームボーイ用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』が発売され、今までにシリーズ累計10作品以上、全世界累計出荷・DL本数は1000万本以上を記録する人気シリーズとなっている。
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。