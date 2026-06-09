『FF』新作ゲーム『ファイナルファンタジー レゾナンス』10月22日発売【ニンダイ】
『ファイナルファンタジー』の新作ゲーム『ファイナルファンタジー レゾナンス』が、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam、Microsoft Store on Windowsで 、2026年10月22日に発売されることが決定した。9日に配信された『ニンテンドーダイレクト』内にて発表された。
【動画】公開された『ファイナルファンタジー レゾナンス』映像
同作は、「HD-2D」初の「FINAL FANTASY」で、ドットと3Dが融合した「HD-2D」グラフィックで描かれるシリーズ最新作。
「もし、「FINAL FANTASY」がドットのまま進化をしていたら…」をコンセプトに、高精細のドットで描かれるクリスタルを巡る物語。シリーズの原点的面白さを追求したゲームシステムとなる。
■「HD-2D」×「シネマティックピクセル」が織りなす次世代のドット表現
ドット×3D の「HD-2D」で描かれる美しい世界を、ドットキャラクターたちが生き生きと駆け巡る。 オープニングムービーや迫力のイベントシーンには、3DCG をピクセル化する最新のドット表現【シネマティックピクセル】を採用。ドット絵の温かみとダイナミックなカメラワークを両立させた。
さらに、歴代「FINAL FANTASY」シリーズ主人公の必殺技や、一部の召喚獣の演出は美麗な3D グラフィックで描き出し、多彩な表現が融合する映像美を実現させた。
■「FF の原点」を現代のプレイフィールに昇華したゲームシステム
「ファイナルファンタジー」の原点的な面白さを追求。より戦略的に、より爽快に進化したターン制コマンドバトル＆「ジョブシステム」。さらに、「チョコボ」「幻獣」の存在や、「飛空艇で世界中を探索するワクワク感」など、かつて多くのプレイヤーが熱中したFF の魅力を、現代の新しい形で楽しめる。
■スマホ版から完全再構築。単なる移植・リメイクの枠を超えた「別物」のクオリティ
本作のシナリオは、スマートフォンアプリ『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』の1st シーズンをベースとしいるが、コンシューマー機向けに全要素を根本から見直した。セリフやプロット・ビジュアル・システム至るまで、多くを再制作・再構築しており、「単なる移植やリメイク」という枠組みを超えたクオリティとボリュームでお届けする。
同作は、「HD-2D」初の「FINAL FANTASY」で、ドットと3Dが融合した「HD-2D」グラフィックで描かれるシリーズ最新作。
「もし、「FINAL FANTASY」がドットのまま進化をしていたら…」をコンセプトに、高精細のドットで描かれるクリスタルを巡る物語。シリーズの原点的面白さを追求したゲームシステムとなる。
■「HD-2D」×「シネマティックピクセル」が織りなす次世代のドット表現
ドット×3D の「HD-2D」で描かれる美しい世界を、ドットキャラクターたちが生き生きと駆け巡る。 オープニングムービーや迫力のイベントシーンには、3DCG をピクセル化する最新のドット表現【シネマティックピクセル】を採用。ドット絵の温かみとダイナミックなカメラワークを両立させた。
さらに、歴代「FINAL FANTASY」シリーズ主人公の必殺技や、一部の召喚獣の演出は美麗な3D グラフィックで描き出し、多彩な表現が融合する映像美を実現させた。
■「FF の原点」を現代のプレイフィールに昇華したゲームシステム
「ファイナルファンタジー」の原点的な面白さを追求。より戦略的に、より爽快に進化したターン制コマンドバトル＆「ジョブシステム」。さらに、「チョコボ」「幻獣」の存在や、「飛空艇で世界中を探索するワクワク感」など、かつて多くのプレイヤーが熱中したFF の魅力を、現代の新しい形で楽しめる。
■スマホ版から完全再構築。単なる移植・リメイクの枠を超えた「別物」のクオリティ
本作のシナリオは、スマートフォンアプリ『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』の1st シーズンをベースとしいるが、コンシューマー機向けに全要素を根本から見直した。セリフやプロット・ビジュアル・システム至るまで、多くを再制作・再構築しており、「単なる移植やリメイク」という枠組みを超えたクオリティとボリュームでお届けする。