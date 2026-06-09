W杯前最後のテストマッチでハットトリック達成！ フランス代表の24歳レフティをデシャン監督が絶賛「バイエルンでの勢いを代表でも存分に発揮している」
ディディエ・デシャン監督が率いるフランス代表は現地６月８日、国際親善試合で北アイルランドと対戦。３−１で勝利した。
北中米W杯前最後のテストマッチとなったこの一戦で、圧巻のパフォーマンスを披露したのがマイケル・オリーセだ。
まずは43分、ペナルティエリア内でウスマンヌ・デンベレのシュートのこぼれ球に反応し、右足でネットを揺らすと、後半に入って49分には強烈なシュートで自身２点目を奪う。さらに75分には、右サイドから鋭いカットインで対峙する相手を振り切り、ボックスの外で左足を一振り。圧巻のゴラッソをファーサイドに叩き込んだ。
今季、所属するバイエルンで公式戦52試合に出場し、22ゴール・31アシストを記録した24歳のレフティが、大舞台開幕を前に大暴れ。フランスの大手紙『レキップ』によれば、デシャン監督は北アイルランド戦後に「彼はバイエルンでの勢いを代表でも存分に発揮している。今は自信に満ち溢れ、試合の行方を左右する決定的な存在だ」と絶賛した。
「ハードワークを惜しまないところも本当に素晴らしい。今の調子を保ってほしいし、ほかの選手たちにも同じレベルを期待している。彼は（パリ・）オリンピックでいいプレーを見せてから代表に合流したが、チームに馴染むまで４、５試合ほど、時間がかかった。というのも、彼は内向的なタイプだからね。でも、とても魅力的な選手で、私たちは会話を重ねながら少しずつサポートしてきた。今では自分の力でしっかりと成長している。彼は現在のレベルに至るまで、あらゆる努力を惜しまなかった」
北中米W杯で2018年のロシア大会以来の優勝を目ざすフランス。その悲願達成へ、オリーセの存在は大きなカギとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】カットインからのゴラッソなど！ オリーセが衝撃のハットトリック！
北中米W杯前最後のテストマッチとなったこの一戦で、圧巻のパフォーマンスを披露したのがマイケル・オリーセだ。
まずは43分、ペナルティエリア内でウスマンヌ・デンベレのシュートのこぼれ球に反応し、右足でネットを揺らすと、後半に入って49分には強烈なシュートで自身２点目を奪う。さらに75分には、右サイドから鋭いカットインで対峙する相手を振り切り、ボックスの外で左足を一振り。圧巻のゴラッソをファーサイドに叩き込んだ。
「ハードワークを惜しまないところも本当に素晴らしい。今の調子を保ってほしいし、ほかの選手たちにも同じレベルを期待している。彼は（パリ・）オリンピックでいいプレーを見せてから代表に合流したが、チームに馴染むまで４、５試合ほど、時間がかかった。というのも、彼は内向的なタイプだからね。でも、とても魅力的な選手で、私たちは会話を重ねながら少しずつサポートしてきた。今では自分の力でしっかりと成長している。彼は現在のレベルに至るまで、あらゆる努力を惜しまなかった」
北中米W杯で2018年のロシア大会以来の優勝を目ざすフランス。その悲願達成へ、オリーセの存在は大きなカギとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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