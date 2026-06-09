【ショーケース天板 BHD-TB-1500SC】 6月発売 価格：オープン（参考：44,800円）

ビーズが展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte」は「ショーケース天板 BHD-TB-1500SC」を6月に発売する。参考価格は44,800円。

本製品は、同社の「電動スーパーゲーミングデスク」シリーズの脚部との組み合わせが可能な天板。天板の左側が強化ガラス張りのショーケースエリアになっており、お気に入りの機材をホコリから守りながら美しくディスプレイができる。ショーケース部分は引き出し構造のため、手軽にデバイスを収納したり、入れ替えたりすることが可能だ。

「ショーケース天板 BHD-TB-1500SC」

特長

内部のコレクションを“魅せる”ガラストップ天板

天板の左側は、お気に入りのデバイスやグッズを美しく飾ることができる、強化ガラス張りのショーケースエリア。ガラス越しに自慢のコレクションを常に眺めることができ、ゲームへのモチベーションを高める。大切な機材をホコリから守りながら、いつでもベストな状態でディスプレイ可能。

引き出し構造を採用しているため、その日の気分やプレイするゲームジャンルに合わせて、デバイスの入れ替えもスムーズ

前面に突起のない取っ手レスのデザインで、美しいフラットな見た目を際立たせるだけでなく、激しい操作時でも袖やマウスのケーブルが引っかかりにくいよう配慮されている

ハードな操作、クランプ拡張、配線整理にフル対応！

天板右側の作業エリアには、傷や熱に強いメラミン化粧板を採用。大型マウスパッドを敷いた激しいマウス操作にも対応する。また、デスク奥へのモニターアームの設置や、右側面へのクランプ製品の取り付けにも幅広く対応しており、妥協のない本格的なプレイ環境を構築できる。

また、多くの機材を格納することを想定し、スマートな給電・配線管理システムを搭載。各引き出しの後部にはケーブルホールを完備しており、お気に入りのデバイスを収納した状態のまま充電できる。引き出しのさらに奥には、電源タップやACアダプターを丸ごと格納できる3つの隠し棚スペースも確保。ごちゃつきがちな配線を完全に隠し、美しく洗練されたデスク周りを維持する。

「電動スーパーゲーミングデスク」シリーズの脚部と組み合わせ可能

本製品は「電動スーパーゲーミングデスク」シリーズの専用天板。別売りの専用脚部（ロー・ミドル・ハイの3タイプ：BHD-1400FAL/M/H）と組み合わせることで、プレイスタイルや身長に合わせたミリ単位の電動高さ調整ができる。

その他の機能

整理しやすい3部屋構造

独立した3つの引き出しで用途別に分類可能。卓上のごちゃつきを効率的に解消する。

耐荷重10kgの堅牢な収納部

引き出し1つにつき10kgに耐える頑丈設計。金属製レールにより、重量級デバイスを入れていても滑らかに開閉できる。

ワイド天板

150×70cm（幅×奥行）の圧倒的なサイズ感を実現。Bauhutteのデスクシリーズにおいて最大級の天板面積を誇る。

安全性に配慮した強化ガラス

強度が高く、万一の破損時も破片が鋭利になりにくい。ハードな環境でも安全なゲームプレイをサポート。

※急激な温度変化で破損するおそれがあるため、高温なものを直接置かないこと

※本製品は天板のみの販売です。ご使用には専用脚部（別売）が必要です。

※本製品を使用する場合、液晶パネルの高さ表記と実際のデスク高は異なります。

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