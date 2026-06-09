サンリオ、うさぎキャラの新ユニット誕生 ウサハナ・ウィッシュミーメルら「Cheeristails」結成
【モデルプレス＝2026/06/09】サンリオは、マロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんの4キャラクターが、新ユニット「Cheeristails（チアリステイルズ）」として、2026年6月9日に始動することを発表した。
【写真】サンリオ、“うさぎ”4キャラクターの新ユニット
本ユニットは、1980年代から2010年代にかけてデビューし、世代を超えて愛されてきたサンリオの“うさぎ”4キャラクターで結成した新ユニット。ユニット名は、応援を意味する「Cheer」、“〜する人”を表す「-ist」、しっぽを意味する「tails」を組み合わせた造語で、「tails」には物語を意味する「tales」の響きも重ねている。それぞれ違った魅力を持つ4キャラクターが、自分らしく進むための“いっぽ”を応援し、“チアリストたちの物語”を紡いでいくという意味が込められている。コンセプトは「4つのしっぽと一緒にいっぽ」。自分らしさに迷ったり、日々の中で悩みを抱える人たちに寄り添い、自分らしさを大切にしながら前に進む“いっぽ”を応援する。
ユニット始動にあわせて、本ユニットの公式Xアカウントが開設された。また、オリジナルテーマソングの制作や、「月刊 いちご新聞」での特集も予定。さらに、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」での特設ブースの展開やステージ出演、本ユニット初となるサンリオオリジナル商品の発売も決定。デジタル・紙面・リアルイベント・商品展開を通じて、チアリステイルズの魅力を多角的に届けていく。（modelpress編集部）
（名前・デビュー年・お誕生日）
マロンクリーム
デビュー年：1985年／お誕生日：5月31日
フランスのパリの郊外で生まれたうさぎの女のコ。お菓子作りや手芸が得意で、とってもオシャレさん。どんな時でも明るくて前向き。
ウサハナ
デビュー年：2000年／お誕生日：8月7日
夏が大好きな元気なうさぎの女のコ。ちょっぴりカーブした長い耳とつぶらな青いヒトミがチャームポイント。
ウィッシュミーメル
デビュー年：2010年／お誕生日：9月20日
フランスからやってきたうさぎの女のコ。ちょっぴりとぼけているけど素直でやさしい心の持ち主。虹色のしっぽがチャームポイント。
ぼんぼんりぼん
デビュー年：2012年／お誕生日：8月8日
おしゃれが大好きなピンクのうさぎ。大好きなママが作ってくれた大きなリボンがチャームポイント。
「自分らしさ」や「好き」という気持ちを大切にしながら、自由に表現を楽しむ--そんな価値観が、いま改めて注目されている。こうした中、トレンドや一つの価値観にとらわれず、それぞれの個性や「好き」の気持ちを大切にするキャラクターたちが、誰かの背中を押す存在になれたらとの思いから、マロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんの4キャラクターによる新たなユニットを結成した。
4キャラクターは1980年代から2010年代にかけてデビューし、幅広い年代に親しまれてきた。それぞれが変わらず持ち続けている「自分らしさ」も大きな魅力。今後はユニットとしての様々な展開を通じて、一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、一緒に歩み続ける存在となることを目指す。
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◆サンリオ、うさぎキャラの新ユニット誕生
本ユニットは、1980年代から2010年代にかけてデビューし、世代を超えて愛されてきたサンリオの“うさぎ”4キャラクターで結成した新ユニット。ユニット名は、応援を意味する「Cheer」、“〜する人”を表す「-ist」、しっぽを意味する「tails」を組み合わせた造語で、「tails」には物語を意味する「tales」の響きも重ねている。それぞれ違った魅力を持つ4キャラクターが、自分らしく進むための“いっぽ”を応援し、“チアリストたちの物語”を紡いでいくという意味が込められている。コンセプトは「4つのしっぽと一緒にいっぽ」。自分らしさに迷ったり、日々の中で悩みを抱える人たちに寄り添い、自分らしさを大切にしながら前に進む“いっぽ”を応援する。
◆「チアリステイルズ」メンバープロフィール
（名前・デビュー年・お誕生日）
マロンクリーム
デビュー年：1985年／お誕生日：5月31日
フランスのパリの郊外で生まれたうさぎの女のコ。お菓子作りや手芸が得意で、とってもオシャレさん。どんな時でも明るくて前向き。
ウサハナ
デビュー年：2000年／お誕生日：8月7日
夏が大好きな元気なうさぎの女のコ。ちょっぴりカーブした長い耳とつぶらな青いヒトミがチャームポイント。
ウィッシュミーメル
デビュー年：2010年／お誕生日：9月20日
フランスからやってきたうさぎの女のコ。ちょっぴりとぼけているけど素直でやさしい心の持ち主。虹色のしっぽがチャームポイント。
ぼんぼんりぼん
デビュー年：2012年／お誕生日：8月8日
おしゃれが大好きなピンクのうさぎ。大好きなママが作ってくれた大きなリボンがチャームポイント。
◆新ユニット「Cheeristails」結成背景
「自分らしさ」や「好き」という気持ちを大切にしながら、自由に表現を楽しむ--そんな価値観が、いま改めて注目されている。こうした中、トレンドや一つの価値観にとらわれず、それぞれの個性や「好き」の気持ちを大切にするキャラクターたちが、誰かの背中を押す存在になれたらとの思いから、マロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんの4キャラクターによる新たなユニットを結成した。
4キャラクターは1980年代から2010年代にかけてデビューし、幅広い年代に親しまれてきた。それぞれが変わらず持ち続けている「自分らしさ」も大きな魅力。今後はユニットとしての様々な展開を通じて、一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、一緒に歩み続ける存在となることを目指す。
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