群馬がコー・フリッピンとの契約継続を発表…在籍4季目「まだ達成したい目標がたくさんある」

群馬クレインサンダーズは6月8日、コー・フリッピンとの2026－27シーズンにおける選手契約継続に合意したことを発表。在籍4シーズン目を迎えることになる。

アメリカ出身で現在30歳のフリッピンは、188センチ75キロのポイントガード兼シューティングガード。2019年に千葉ジェッツでBリーグキャリアをスタートさせると、2021－22シーズンに琉球ゴールデンキングスへ移籍。翌シーズンには琉球のリーグ初制覇に貢献し、「日本生命ファイナル賞」を受賞した実績を持つ。その後、2023－24シーズンから群馬へ加入した。

在籍3年目となった今シーズンは、負傷による離脱期間もあり、B1リーグ戦で36試合の出場にとどまったが、1試合平均4.7得点、2.4リバウンド、2.8アシスト、0.8スティールをマーク。持ち前のスピードとアグレッシブなディフェンスでチームを支え、ゲームの流れを変えるエナジーは群馬に欠かせない武器となった。

今回の発表に際しフリッピンはクラブを通じて「また来シーズン戻ってくることができ、本当にうれしく、光栄に思っています！」と喜びをコメント。「群馬ファンのみなさんの前でプレーするのが大好きなので、またみなさんの前で戦えるのが待ち遠しいです。まだ達成したい目標がたくさんあるので、2026－27シーズンは新たな高みを目指して、さらに前進していきましょう！」と、意気込みを見せた。











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