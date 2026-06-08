FC岐阜DF萩野滉大、DF平瀬大が入籍発表
FC岐阜は8日、DF萩野滉大(25)の入籍とDF平瀬大(25)の入籍を発表した。
萩野は「学生時代よりお付き合いをさせていただいていた方と結婚」と公表し、「どんな時も隣で笑って支えてくれる存在に出会えたことを、とても幸せに感じています。まだまだ未熟な二人ですが、これからは夫婦として力を合わせ、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とコメントした。
平瀬はクラブを通じて以下のように伝えている。
「このたび、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。これまでどんな時も変わらず支え続けてくれた大切な人と、新たな人生を歩んでいくこととなりました。感謝の気持ちを忘れず、サッカー選手としても一人の人間としても、より一層成長できるよう努力してまいります。今後とも温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします」
萩野は「学生時代よりお付き合いをさせていただいていた方と結婚」と公表し、「どんな時も隣で笑って支えてくれる存在に出会えたことを、とても幸せに感じています。まだまだ未熟な二人ですが、これからは夫婦として力を合わせ、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とコメントした。
平瀬はクラブを通じて以下のように伝えている。
「このたび、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。これまでどんな時も変わらず支え続けてくれた大切な人と、新たな人生を歩んでいくこととなりました。感謝の気持ちを忘れず、サッカー選手としても一人の人間としても、より一層成長できるよう努力してまいります。今後とも温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします」