『FF7』ティファの新衣装にネットざわつく 画像解禁で「胸支え的な謎レザーパーツ」「破壊力が高い」
人気ゲーム『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズの新作となる完結編『ファイナルファンタジーVII リベレーション』が、2027年春にPlayStation5、Nintendo Switch 2 、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows、Steam、Epic Games Storeで同時発売される。これを受け、ゲームの場面カットが解禁されると、ネット上ではティファの新衣装が話題になっている。
【画像】胸周りのパーツやばい！『FF7』ティファの新衣装
『ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ』3部作の完結編となる同作では、シリーズ最大のスケールで壮大な冒険が描かれる。飛空艇ハイウインドで星を自由に巡り、広大な世界を探索。仲間たちと一緒に、さらに進化したバトルへ挑む。未知なる旅は、ついに終着点へ…すべての運命は、ここへとつながる物語が展開される。
星を滅ぼす究極魔法「メテオ」の脅威、覚醒する巨大な星の守護者「ウェポン」、そして激化する戦火。終焉へと向かう世界で、宿敵セフィロスが神の域へと近づく中、クラウドと仲間たちは飛空艇ハイウインドに乗り込み、星の運命を懸けた最後の戦いへ挑んでいく。
解禁されたゲームの場面カットでは、ティファの新衣装を見ることができ、ネット上では「ティファの新衣装めっちゃ可愛い ウェアシステム死ぬ程楽しみすぎる FF7リベレーションもう本当にめちゃくちゃ楽しみです！！！ありがとうございます！」「ティファの新衣装が好み」「改めてよく見るとティファの新衣装の胸支え的な謎レザーパーツみたいなの一体なんやねん！とりあえずありがとう！」「破壊力が高いティファの新衣装」などの声が出ている。
『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズは、1997年に発売された『FINAL FANTASY VII』（原作）のリメイク作品。『FINAL FANTASY VII リメイク』プロジェクト3部作として展開され、2021年に1作目『ファイナルファンタジーVII リメイク』、2024年に2作目『ファイナルファンタジーVII リバース』が発表された。
『ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ』3部作の完結編となる同作では、シリーズ最大のスケールで壮大な冒険が描かれる。飛空艇ハイウインドで星を自由に巡り、広大な世界を探索。仲間たちと一緒に、さらに進化したバトルへ挑む。未知なる旅は、ついに終着点へ…すべての運命は、ここへとつながる物語が展開される。
星を滅ぼす究極魔法「メテオ」の脅威、覚醒する巨大な星の守護者「ウェポン」、そして激化する戦火。終焉へと向かう世界で、宿敵セフィロスが神の域へと近づく中、クラウドと仲間たちは飛空艇ハイウインドに乗り込み、星の運命を懸けた最後の戦いへ挑んでいく。
解禁されたゲームの場面カットでは、ティファの新衣装を見ることができ、ネット上では「ティファの新衣装めっちゃ可愛い ウェアシステム死ぬ程楽しみすぎる FF7リベレーションもう本当にめちゃくちゃ楽しみです！！！ありがとうございます！」「ティファの新衣装が好み」「改めてよく見るとティファの新衣装の胸支え的な謎レザーパーツみたいなの一体なんやねん！とりあえずありがとう！」「破壊力が高いティファの新衣装」などの声が出ている。
『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズは、1997年に発売された『FINAL FANTASY VII』（原作）のリメイク作品。『FINAL FANTASY VII リメイク』プロジェクト3部作として展開され、2021年に1作目『ファイナルファンタジーVII リメイク』、2024年に2作目『ファイナルファンタジーVII リバース』が発表された。