桑田佳祐、6月24日発売最新シングル収録のTVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」6月8日より先行配信リリース！

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今年2月に古希を迎え、ソロ活動を本格化させている桑田佳祐。6月24日(水)発売の最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」のリリースを目前に控えるなか、収録曲の一つであり現在放送中のテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が、-6月8日（月）0時より先行配信スタート！あわせて、シングル「人誑し / ひとたらし」のシングルページがApple Music、Spotify、YouTube Musicにて立ち上がり、Pre-add／Pre-save受付もスタートした。

今年2月に70歳・古希を迎え、”NEW 70’S ここからが始まりでしょ”を合言葉にソロ活動を本格化させている桑田佳祐。6月24日(水)に最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」のリリースを控えるなか、6月1日（月）にはカンロ新CMへの出演と4曲もの楽曲提供＆CDシングルへの追加収録という大ニュースが発表され、世間を大きく賑わせた。発売を約2週間後に控え、桑田佳祐への注目はいよいよ最高潮に達している。

そんな中、新たな情報が解禁となった。最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」収録曲のひとつであり、現在放送中のテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が、今晩24時--6月8日（月）0時より先行配信スタートとなることが決定！4月11日（土）放送の第2話エンディングで初解禁され、オープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」に続きエンディング主題歌までも桑田佳祐が書き下ろしていたという事実がサプライズで発覚した本楽曲。作詞・作曲両方を手掛けるアニメへの完全書き下ろしというキャリア史上初の試みの中で生まれたもう一つの曲が、ついにストリーミングやダウンロードで楽しめるようになる。

「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」は、心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーで軽快なイントロから始まり、明るく飄々とした歌詞と桑田の骨太で伸びやかな歌声が、聴く人の背中をポンと押すかのようなポジティブなエネルギーに満ちたポップソング。アニメのエンディング映像では、爽やかでトロピカルな色使いのイラストに合わせて楽曲の一部が使用されており、SNSを中心に大きな注目を集めていた。タイトルに”AKANE”というワードが入っているように、主人公・桜咲朱音を想起させるフレーズも随所に散りばめられており、桑田佳祐から本作に贈る最大級の敬意と愛情が詰まった一曲となっている。毎週土曜日放送のTVアニメ『あかね噺』のラストを飾り、いつまでも余韻に浸っていたくなるあの一曲が、いよいよ手元で何度でも繰り返し聴けるようになる！先行配信開始は今晩24時--お聴き逃しなく！

そして、新曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」の先行配信リリースとあわせて、Apple Music、Spotify、YouTube Musicではシングル「人誑し / ひとたらし」のシングルページが立ち上がり、Pre-add（Apple Music）、Pre-save（SpotifyおよびYouTube Music）ができるようになる。iTunes Storeにおいては、予約注文（プレオーダー）受付も同時スタート。いずれもリリース前に完了することで、配信開始日に自身のライブラリにシングルが自動追加される機能となっている。発売日にいち早く「人誑し / ひとたらし」収録の全曲を楽しみたい方はぜひ利用してほしい。

●配信情報

テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌

桑田佳祐

「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」

2026年6月8日(月)先行配信リリース

配信リンクはこちら

https://taishita.lnk.to/akaneonmymind

テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌

桑田佳祐

「人誑し / ひとたらし」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://taishita.lnk.to/hitotarashi

●リリース情報

桑田佳祐 18thシングル

「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

【完全生産限定盤（CD＋Special Goods）】

品番：VIZL-3300

価格：￥2,750（税込）

＜収録楽曲＞

1. 人誑し / ひとたらし （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）

2. AKANE On My Mind〜饅頭こわい （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）

3. 南谷ミュージック・シティー

【通常盤（CD）】

品番：VICL-38700

価格：￥1,430（税込）

【アナログ盤（LP）】

7月8日発売

品番：VIJL-61900

価格：￥2,750（税込）

全形態共通・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」

2026年6月24日発売 桑田佳祐 シングル「人誑し / ひとたらし」（アナログ盤は7月8日発売）を期間内に予約購入いただいた方に、早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」を配布いたします！

「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方は、本コードをお持ちの方のみを対象とした、桑田佳祐 2026年全国アリーナツアーの「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）をご利用いただけます。

詳細はこちら

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

※対象商品1点のご予約に対して「スペシャル・シリアルコード」を1つお渡しいたします。

※本施策対象商品は予約キャンセル不可・全額前金での受付となります。

※対象予約期間外、また対象ストア外のご予約は「スペシャル・シリアルコード」配布の対象外となりますのでご注意ください。

※本コードの譲渡、売買は禁止です。

●作品情報

TVアニメ『あかね噺』



テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜

配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始

●ライブ情報

桑田佳祐 LIVE TOUR 2026 ※正式タイトル後日発表

2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00）

7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）

7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00）

7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）

8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）

8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）

8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業）

8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp

9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）

9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

※チケットのお申し込みに関する詳細は、受付期間開始時にお知らせいたします。その他の詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

関連リンク

サザンオールスターズ オフィシャルサイト

https://southernallstars.jp

TVアニメ『あかね噺』 公式サイト

https://akane-banashi.com/