『コナン』見たことない！チアリーダー姿の毛利蘭にネット衝撃 超ミニスカ応援で「心臓に悪いって」
アニメ『名探偵コナン』の『名探偵コナンカードゲーム』公式Xにて新カードが公開された。超ミニスカのチアリーダー姿の毛利蘭＆ベルモットを見ることができ、ネット上で話題になっている。
【画像】超ミニスカ！チアリーダー姿の毛利蘭 公開された『コナン』カード
7月25日に発売される「追憶の盟友」の収録カードで公式では「毛利蘭＆ベルモット【MRP】通常版と異なる描き下ろしイラストが“一球入魂パラレル”として登場。チアリーダー姿で球技を応援するイラストを収録」と紹介した。
笑顔あふれるチアリーダー姿の毛利蘭＆ベルモットにネット上では「え。夢？この蘭ちゃん可愛すぎる」「おいおい待ってくれよ…。連続でベル姐と蘭のバディは心臓に悪いって」「ベル姉このカード100枚くらい買いそう…蘭めっちゃ可愛い」「ポニテでチアなのかわいい」「えぐすぎ！」「蘭ねぇちゃんのツノどうなってんの？(笑)」などと歓喜の声をあげている。
拡張パック「追憶の盟友」では、「降谷零」「松田陣平」「萩原研二」「伊達航」「諸伏景光」を中心に、各エピソードに登場する多彩なキャラクターをラインナップ。パラレルカードのテーマは「球技」で、球技に挑む姿はもちろん、全力応援スタイルや、 これも球技!?なイラストまで一球入魂されている。価格は1パック(6枚入)308円、1BOX(18パック入)5544円で発売される。
【画像】超ミニスカ！チアリーダー姿の毛利蘭 公開された『コナン』カード
7月25日に発売される「追憶の盟友」の収録カードで公式では「毛利蘭＆ベルモット【MRP】通常版と異なる描き下ろしイラストが“一球入魂パラレル”として登場。チアリーダー姿で球技を応援するイラストを収録」と紹介した。
拡張パック「追憶の盟友」では、「降谷零」「松田陣平」「萩原研二」「伊達航」「諸伏景光」を中心に、各エピソードに登場する多彩なキャラクターをラインナップ。パラレルカードのテーマは「球技」で、球技に挑む姿はもちろん、全力応援スタイルや、 これも球技!?なイラストまで一球入魂されている。価格は1パック(6枚入)308円、1BOX(18パック入)5544円で発売される。
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