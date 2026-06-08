『桃太郎電鉄』シリーズ累計2000万本突破 1作目発売から38年でコナミ歓喜
コナミデジタルエンタテインメントは8日、人気ゲーム『桃太郎電鉄』（桃鉄）シリーズの累計販売本数が2000万本を突破したことを発表した。
【画像】日本だけじゃない！世界も旅できる『桃太郎電鉄』新作ゲーム
『桃鉄』シリーズは、プレーヤーが鉄道会社の社長となり、各地をめぐって物件を買い集め、総資産一位を目指すすごろくゲーム。1988年にファミリーコンピュータ向けに第1作が発売されて以来、38年にわたり幅広い年代に親しまれている。
コナミは今回「ご家族やご友人とともに、世代を問わず気軽にお楽しみいただける親しみやすいゲーム性をご支持いただき、このたびシリーズの累計販売本数が2000万を突破しました」と歓喜。
「『桃鉄』は現在もシリーズ展開を継続しており、『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番！〜』、『桃太郎電鉄ワールド 〜地球は希望でまわってる！〜』、『桃太郎電鉄２ 〜あなたの町も きっとある〜』の3タイトルを好評発売中です。これまでシリーズを支えてくださったお客様はもちろん、まだ遊んだことがない方も、ぜひこの機会に『桃鉄』をお楽しみください」と呼びかけた。
【画像】日本だけじゃない！世界も旅できる『桃太郎電鉄』新作ゲーム
『桃鉄』シリーズは、プレーヤーが鉄道会社の社長となり、各地をめぐって物件を買い集め、総資産一位を目指すすごろくゲーム。1988年にファミリーコンピュータ向けに第1作が発売されて以来、38年にわたり幅広い年代に親しまれている。
コナミは今回「ご家族やご友人とともに、世代を問わず気軽にお楽しみいただける親しみやすいゲーム性をご支持いただき、このたびシリーズの累計販売本数が2000万を突破しました」と歓喜。
「『桃鉄』は現在もシリーズ展開を継続しており、『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番！〜』、『桃太郎電鉄ワールド 〜地球は希望でまわってる！〜』、『桃太郎電鉄２ 〜あなたの町も きっとある〜』の3タイトルを好評発売中です。これまでシリーズを支えてくださったお客様はもちろん、まだ遊んだことがない方も、ぜひこの機会に『桃鉄』をお楽しみください」と呼びかけた。