リカルド・ロドリゲスは北中米W杯後、フリーエージェントとなる

北中米ワールドカップ（W杯）のスイス代表DFリカルド・ロドリゲスは所属するスペイン1部レアル・ベティスとの契約が今季限りとなり、フリーエージェントとなる。

大会後の去就について、「アメリカ、スペイン、イタリア、ドバイ、カタール、日本、あらゆる可能性がある」と語った。スイスメディア「blue Sport」のインタビューで明かした。

33歳のロドリゲスはスイスの名門チューリッヒでキャリアをスタートさせ、ヴォルフスブルク、ACミラン、PSV、トリノと欧州の強豪クラブを渡り歩いて活躍してきた左サイドバック。2024年からベティスでプレーし、同クラブとは今季限りで契約満了を迎える。

来季の去就が未定のまま自身4度目のW杯を控える。そのことについてロドリゲスは「W杯後に何が起きるのかはまだわかっていないというのは簡単ではない」としつつも、そういった状況には「対処できる自信はある。2024年の欧州選手権の前もクラブとの契約がない状況だった。すでに経験しているんだ」と前向きに語った。

新天地の選択について母国復帰の可能性も認めたうえで、「私自身は全てにオープンです。アメリカでプレーすることも、スペインに残ることも、イタリアに戻ることも想像できます。ドバイ、カタール、日本、あらゆる可能性があります。ただ、今はW杯に集中しています」と話した。経験豊富なレフティーはアメリカやアジアなど初挑戦のリーグへ渡る可能性も排除していないようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）