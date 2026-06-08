佐賀バルーナーズが元NBAのナシール・リトルを獲得…「早く皆さんと一緒に頑張りたいです」

6月8日、佐賀バルーナーズは、ナシール・リトルと2026－27シーズンの契約が基本合意に至ったことを発表した。なお、同日15時にはBリーグの自由交渉選手リストから抹消されることも併せて発表されている。

アメリカ合衆国出身で現在26歳のリトルは、199センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ノースカロライナ大学チャペルヒル校を経て、2019年のNBAドラフトにおいてポートランド・トレイルブレイザーズから1巡目全体25位で指名を受け、その後はフェニックス・サンズ、マイアミ・ヒートなどでプレーしてNBAで豊富な経験を積んだ。2025－26シーズンに千葉ジェッツへ加入してBリーグデビューを果たすと、今シーズンのB1リーグ戦では53試合に出場し、1試合平均16.5得点7.7リバウンド2.1アシストを記録した。

今回の発表に際し、リトルはクラブを通じて「佐賀バルーナーズの一員となる機会をいただき、大変感謝しています。このクラブは特別なものを築き上げようとしていることを知りました」と感謝を伝えるとともに、「そのプロセスの一員としてチームの勝利に貢献し、最高の舞台で戦う力になれることをとても楽しみにしています」と意気込みを語った。さらに、「チームメートやスタッフの皆さん、そしてファンの皆さんにお会いできることを楽しみにしています。 早く皆さんと一緒に頑張りたいです」とファン・ブースターへメッセージを送っている。

また、クラブは「NBAで培った豊富な経験に加え、昨シーズンのCSでも存在感を示した世界基準の選手です」とこれまでの活躍を称賛し、「1番から5番まで守ることのできる高いディフェンス能力は、連動性を重視するチームディフェンスをより強固なものへと高めてくれることを期待しております」と、さらなる活躍へ期待を寄せた。

【動画】ナシール・リトル ベストプレー集