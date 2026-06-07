

浜田雅功（C）GOBU GOBU Festival

６月６日・７日の２日間、万博記念公園 東の広場で「ごぶごぶフェスティバル2026」（以下、ごぶごぶフェス）が開催された。

【写真】「ごぶごぶフェスティバル2026」ライブフォト

浜田雅功の何気ない一言から始まった、奇跡の音楽フェスティバル「ごぶごぶフェス」。3度目の開催となった今回は、会場を関西最大級の野外会場である万博記念公園 東の広場に移転。過去最大スケールへと進化を遂げた。そして、今年も浜田CEO（Chief Event Organizer）からのオファーに応え、多くの超豪華アーティストが参戦。会場には史上最多となる 5.4万人（2日間計）のオーディエンスが集結し、初夏のフェスを楽しんだ。

DAY１（６日）は、SOPHIA、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、ももいろクローバーZ、湘南乃風、東方神起。DAY２（７日）に、INI、サンボマスター、NEWS、DISH//、奥田民生、近藤真彦が出演。圧巻のライブパフォーマンスを繰り広げ、観客を熱狂の渦に巻き込みました。両日ともヘッドライナーを務めた浜田雅功は、軽トラで会場内をぐるりと一周。オーディエンスのど真ん中で「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」、「GOING GOING HOME」を歌い上げると、地鳴りのようなコール&レスポンスが巻き起こった。

そして、2日目、降りしきる雨の中で披露した「チキンライス」を歌唱中には感極まって、目に涙を浮かべる場面も。フィナーレでは、フェステーマソング「人生爆笑」を熱唱。全出演アーティストがステージに登場すると、会場のボルテージは最高潮に。やまない歓声と拍手に包まれる中、3 度目の開催となった「ごぶごぶフェス」は大盛況で幕を下ろした。

なお、２日間の熱狂の模様は特別番組として、MBS テレビで8月5日23時56分から放送。MBSラジオでは8月11日から放送する。

DAY１セットリスト

DAY２セットリスト

・SOPHIAM1. ゴキゲン鳥〜crawler is crazy〜M2. KURU KURUM3. ビューティフルM4. 黒いブーツ〜oh my friend〜M5. 街・アイナ・ジ・エンドM1. Poppin’ RunM2. FrailM3. 革命道中- On The WayM4. Love SickM5. ルミナス - LuminousM6. EntropyM7. サボテンガール・新しい学校のリーダーズM1.じゃないんだよM2. ChangeM3. Chanka ChankaM4. オトナブルーM5. ArigatoM6. Pineapple Kryptonite RemixM7. Fly HighM8. One Heart・ももいろクローバーZM1. ニッポン笑顔百景-ZZ ver.-M2. CONTRADICTION-ZZ ver.-M3. ココ☆ナツ-ZZ ver.-M4. MONONOFU NIPPONM5. 行くぜっ！怪盗少女-ZZ ver.-M6. 走れ！-ZZ ver.-・湘南乃風M1. SHOW TIMEM2. JokerM3. 爆音 BreakersM4. 曖歌M5. 純恋歌M6.睡蓮花・東方神起M1. SurvivorM2. Choosey LoverM3. Share The WorldM4. IDENTITYM5. OCEANM6. Somebody To LoveM7.Why？（Keep Your Head Down）・浜田雅功M1. WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜M2. GOING GOING HOMEM3. マリーゴールド ※１番のみM4. 春はまだかM5. えっ！さよならM6. チキンライス・アンコール〜湘南乃風 feat. 浜田雅功〜ALL LINE UPM1. 人生爆笑・INIM1. HEROM2. True LoveM3. OURSM4. DUMM5. Walkie TalkieM6. CALL119M7． ALL 4 UM8. FANFARE・サンボマスターM1. ヒューマニティ！M2. 青春狂騒曲M3. 世界はそれを愛と呼ぶんだぜM4. Future is YoursM5. できっこないを やらなくちゃM6. 花束・NEWSM1. weeeekM2. チャンカパーナM3. さくらガールM4. KMKM5. 4+fanM6. 「生きろ」M7. ROOOTSM8. U R not alone・DISH//M1. No.1M2. HAPPYM3. ヒーローM4. プラン AM5. WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜M6. 猫M7. 沈丁花・奥田民生M1. さすらいM2. 風は西からM3. かわいいひとM4. マシマロM5. スピードM6. 無限の風M7. イージュー★ライダー・近藤真彦M1. 大将M2. 純情物語M3. 一番野郎M4. スニーカーぶる〜すM5. ブルージーンズ メモリーM6. ハイティーン・ブギM7. ミッドナイト・シャッフルM8. Baby RoseM9. ギンギラギンにさりげなく・浜田雅功M1. WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜M2. GOING GOING HOMEM3. マリーゴールド ※１番のみM4. 春はまだかM5. えっ！さよならM6. チキンライス・アンコール 〜ALL LINE UPM1. 人生爆笑