ゆず、ライブに山里亮太らサプライズ登場＆コラボ歌唱 約2万人前で『DayDay.』テーマソング披露
2人組アーティスト・ゆずが6日と7日の2日間、Kアリーナ横浜で『ゆず 弾き語りアリーナツアー2026 心音』を開催。7日公演のライブ終盤、日本テレビ『DayDay.』のMC・山里亮太らがサプライズでステージに登場し、ゆずとともに番組テーマソングの新曲「ニュービギニング」を披露した。
【LIVE写真】ゆず×山里亮太ら『DayDay.』チームが大合唱
ゆずは現在、最新アルバム『心音』を携えて5月から同ツアーを敢行中。今回のKアリーナ横浜は、2023年にゆずがこけら落とし公演を行った会場で、当日はゆず史上最大キャパシティである2万人の観客が集結。路上ライブから歌い続けている「地下街」や代表曲「栄光の架橋」、最新アルバムから「心音」「幾重」など、新旧のヒットナンバーを弾き語りを軸にしたステージで観客に届けた。
ライブ終盤、サプライズとして『DayDay.』出演者である山里亮太、武田真一アナ、後呂有紗アナ、そしてシソンヌ・長谷川忍が呼び込まれると、会場には驚きと喜びの大歓声が。ゆずの2人に導かれるようにコーラス歌唱に参加し、2万人の前で新曲「ニュービギニング」を堂々パフォーマンス。華やかなステージでライブを締めくくった。
ゆずは10月23日〜25日の3日間、同じくKアリーナ横浜でアニバーサリーイヤーの幕開けを飾るライブ『ゆず 30周年開幕記念ライブ 心をとめないで』の開催も発表した。
【LIVE写真】ゆず×山里亮太ら『DayDay.』チームが大合唱
ゆずは現在、最新アルバム『心音』を携えて5月から同ツアーを敢行中。今回のKアリーナ横浜は、2023年にゆずがこけら落とし公演を行った会場で、当日はゆず史上最大キャパシティである2万人の観客が集結。路上ライブから歌い続けている「地下街」や代表曲「栄光の架橋」、最新アルバムから「心音」「幾重」など、新旧のヒットナンバーを弾き語りを軸にしたステージで観客に届けた。
ゆずは10月23日〜25日の3日間、同じくKアリーナ横浜でアニバーサリーイヤーの幕開けを飾るライブ『ゆず 30周年開幕記念ライブ 心をとめないで』の開催も発表した。