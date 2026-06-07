中東諸国のなかで、イランはしばしば周囲と異なる振る舞いを見せてきた。対米・対イスラエルの姿勢においても、アラブ諸国と歩調を合わせることは少ない。その違いはどこから生まれているのか。※本稿は、中東研究者の高橋和夫『イランとアメリカ、そしてイスラエル「ガザ以後」の中東』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。

イラン人の自尊心を満たす

歴史の深さと広大な国土

イラン人には、古代から人類の文明を背負ってきたという自己認識がある。中国の指導者が好きな「歴史認識」との言葉を借りると、その歴史認識は、人類の文明をリードしてきたとの自負であり、誇りの背景にあるのはその輝かしい歴史である。

まず、その古さである。歴史の古い国と言えば中国がある。中国4000年の歴史という言葉をよく耳にする、と中国の友人に言ったら5000年だと訂正された。しかしイラン人は、その上を行く。イラン6000年の歴史と言う。

イランは古いばかりでなく大きい。イランの面積は広大である。その総面積は165万平方キロで、日本の4.4倍、フランスの3倍であり、アメリカと比べてもミシシッピー川以東の東部全体に匹敵する。

北ではアゼルバイジャン、アルメニア、トルクメニスタンと国境を接し、カスピ海をはさんでロシアに面している。南はペルシア湾とインド洋に面している。西はイラクとトルコと国境を接し、東はアフガニスタンとパキスタンが隣人である。

その人口規模も大きい。現在の人口は9000万を超える。これだけの人口規模の国家は中東では他には8500万人のトルコと1億1000万人のエジプトしかない。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）