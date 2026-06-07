「超えていきたい」“久保超え”を宣言した日本代表戦士は？「協力して勝つのも大事ですけど…」
日本代表の北中米ワールドカップ初戦（オランダ戦）まで、あと８日（現地時間）となった。
わずか１キャップで選出されたFW塩貝健人は、６月６日の練習後、「本番が迫ってるんですけど、アピールして試合に出るのが一番大事だと思うので、準備はできてるんで、それに向けて頑張っていければ」と意気込みを語った。
その21歳のストライカーについて、久保建英は４日、こんな印象を語っていた。
「面白いですよ、塩貝くん。いい選手ですね、ピッチ内外で。なんか僕とはまた違った感じで、ちょっと日本人っぽくないところがあって。キャリア的に、インテリな一面も持ち合わせていますし、すごく面白いですね」
「キャラクターが面白いなって。貪欲ですし、一つのミスに対して周りが見えなくなるくらい、一つひとつのプレーを真剣にやってるなというのは伝わりますし、僕も学ばなきゃいけないのかなと思います」
では、塩貝は25歳のレフティについて、どんな印象を持っているのか。
「昔からずっと有名だった。（いまも代表に）残っているのには理由があると思うので、そういうところは僕も真似していかなきゃいけない。今は日本のエースのひとりだと思うし、そういった存在に僕もなっていかなきゃいけない」
続けて、「一緒に協力して勝つのも大事ですけど、それを超えていくのも大事なので。目の前にいい目標がいるので、それを超えていけるように頑張っていければ」とも。強気な彼らしい発言だと感じた。
久保は塩貝と同じ21歳でカタールW杯に出場。２試合に先発したが、守備に追われてゴールは奪えなかった。塩貝はネットを揺らし、宣言した“久保超え”を果たせるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
わずか１キャップで選出されたFW塩貝健人は、６月６日の練習後、「本番が迫ってるんですけど、アピールして試合に出るのが一番大事だと思うので、準備はできてるんで、それに向けて頑張っていければ」と意気込みを語った。
その21歳のストライカーについて、久保建英は４日、こんな印象を語っていた。
「キャラクターが面白いなって。貪欲ですし、一つのミスに対して周りが見えなくなるくらい、一つひとつのプレーを真剣にやってるなというのは伝わりますし、僕も学ばなきゃいけないのかなと思います」
では、塩貝は25歳のレフティについて、どんな印象を持っているのか。
「昔からずっと有名だった。（いまも代表に）残っているのには理由があると思うので、そういうところは僕も真似していかなきゃいけない。今は日本のエースのひとりだと思うし、そういった存在に僕もなっていかなきゃいけない」
続けて、「一緒に協力して勝つのも大事ですけど、それを超えていくのも大事なので。目の前にいい目標がいるので、それを超えていけるように頑張っていければ」とも。強気な彼らしい発言だと感じた。
久保は塩貝と同じ21歳でカタールW杯に出場。２試合に先発したが、守備に追われてゴールは奪えなかった。塩貝はネットを揺らし、宣言した“久保超え”を果たせるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」