韓国のガールズグループ「KARA」のメンバーで、女優の知英（32）が7日、都内で約10年ぶりの写真集「Still Me」（主婦と生活社刊）の発売を記念した取材会を開いた。

撮影をした沖縄について、「個人的に凄く好きで、人生で初めて行った海外でした。フリーダイビングが好きで潜りにも行きます。プライベートでもお仕事でも思い出がたくさんある場所で撮影できて嬉しかった」と笑った。

写真集では、初めて水着姿も公開。「普段もなかなか水着を着ることがあんまりなくて、フリーダイビングをする時も、スーツをきっちり長袖できるタイプ。恥ずかしかったけど、周りのスタッフが『綺麗だよ』と言ってくれたので、勇気を出してポージングしました」とはにかんでいた。

「何を着ても綺麗な体に見せたい」とダイエットやトレーニングをして臨んだ撮影では、乗馬をして海に入るなど笑顔が満載。ヘルシーな魅力に溢れているが、昨年、気持ちが落ち込んだ時期があったことを告白。その際、訪問した沖縄の海に癒やされたことも明かした。

好きだという日本の「人生山あり谷あり」を引き合いに出し、「山があって、谷がある時期だったので、沖縄の海に遊びに行ったら、自分が凄い悩んでいたことが魔法のように消えてしまった。大きい海が私を抱いてくれるような気がした」と回想。

「海の中には魚とか亀とか、海のお友達がいて、頑張って生きている姿を見ていたら、私が悩んでいたことなんて何でもなかったじゃんと思えた」と前を向くことができたといい、「何があっても、私は私のままだと気づくことができた」この経験を、写真集のタイトルに込めたことも明かした。

来年は、所属するKARAが20周年を迎える。「人生の半分以上、KARAと言う名前と一緒に生きている。離れられない人生の一部です。メンバーも家族や姉妹のような関係。愛してくださるファンの方にも感謝しています」と笑顔を見せた。