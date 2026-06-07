琉球が荒川颯の退団発表…複数年契約を解除し新天地へ「悔しさを糧にして次の挑戦に進みたい」

琉球ゴールデンキングスは6月7日、荒川颯が2025－26シーズン限りで複数年契約を解除し、退団することを発表した。

28歳の荒川は、182センチ78キロのポイントガード兼シューティングガード。洛南高校から拓殖大学へと進学し、2019－20シーズンにライジングゼファー福岡の特別指定選手としてBリーグデビューを果たすと、ファイティングイーグルス名古屋、レバンガ北海道でもプレーし、練習生期間を経て2023－24シーズン開幕前に琉球と契約した。在籍3年目だった今シーズンは、レギュラーシーズン55試合に出場し、1試合平均2.9得点0.7リバウンド0.9アシストをマークした。

クラブと荒川は、公式サイトで次のようにコメントした。

「荒川選手は、練習生としてキングスに加入して以来、自らの努力で契約を勝ち取り、チームの一員として戦い続けてくれました。決して順風満帆な道のりではなかったと思います。出場機会が限られる時期もありましたが、常に自分自身と向き合い、チームのためにできることを追求し続けてきました。その真摯な姿勢と日々の積み重ねは、選手やスタッフにとっても大きな刺激となっていました。特に2024－25シーズンのチャンピオンシップでは、まさにチームの「Xファクター」として存在感を発揮してくれました。大舞台においても臆することなくコートに立ち、流れを変えるプレーでチームを支えてくれた姿は、多くのファンの皆さまの記憶にも残っていることと思います。荒川選手のこれまでの貢献に心から感謝するとともに、新たなステージでのさらなる活躍を心より願っております。」（クラブ）

「来シーズンの契約を解除し、チームから離れることとなってしまいました。大好きなキングスファンの皆さまの前でプレーすることができなくなってしまい、とても悲しい気持ちと、悔しい気持ちで溢れています。ただ、琉球ゴールデンキングスに巡り会えたこと、キングスのユニフォームを着てファンの皆さんと共に戦った3年間はとても幸せな時間でした。自分自身のバスケキャリアの中で、うまくいかなかった時期に声をかけていただき、チャンスを与えてくださった関係者の皆さま。琉球ゴールデンキングスという素晴らしいチームで3年間プレーさせていただき、本当にありがとうございました。この沖縄の地で取り戻した自信と、たくさんの経験、そして悔しさを糧にして次の挑戦に進みたいと思います。皆さんに、また活躍する姿をお見せできるように努力していきます！」（荒川）

なお、琉球は7日時点でアンソニー・マクヘンリー氏のアソシエイトヘッドコーチ就任や、山内盛久との新規契約を発表。佐土原遼、松脇圭志、小野寺祥太、ジャック・クーリー、佐取龍之介、脇真大、小針幸也との契約継続を決めた一方、桶谷大ヘッドコーチの退任、岸本隆一、ヴィック・ロー、デイミアン・ドットソン、ウィタカケンタ、アレックス・カーク、平良彰吾、崎濱秀斗の退団と、大規模なロスター変更を進めている。