舘ひろし主演『免許返納!?』劇中政府広報CM＆ポスター公開 大地真央主演“任侠映画”ポスターも
舘ひろし主演の映画『免許返納!?』より、舘演じる国民的人気スター・南条弘がノリノリで出演する劇中政府広報CM映像と、往年の名作映画を思わせる劇中ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】舘ひろしがノリノリな劇中政府広報CM
本作は、ダンディー、渋い、カッコいいといった舘ひろしのパブリックイメージを覆すドタバタコメディー。銀幕スターの免許返納を巡る大騒動を描く。
俳優仲間・尾崎（宇崎竜童）の事故をきっかけに、世論の渦中へと巻き込まれ、免許返納を迫られた南条（舘）。そんな中、彼のもとに舞い込んだのは、所属事務所が引き受けた政府の広報CMへの出演だった。このたび、その全貌が明らかとなる劇中CM映像がフル尺で解禁された。
解禁されたCM映像は、サイレンとともにパトカーが駆けつけるシーンからスタート。レパードから颯爽と降り立ったのは、ダンディ刑事にふんした南条だ。コートの内ポケットからスマートに取り出したのは警察手帳――ではなく、まさかの運転免許証。「私、免許返納します」と決め台詞を放ち、見る者の意表を突く。
その直後、場面は一転。今度は真剣な表情で高齢ドライバーに免許返納を呼びかける南条の姿が映し出される。その圧倒的なスター性が存分に発揮されたCMとなっている。
あわせて解禁された劇中ポスターには、南条弘主演の最新作『老人家族』と、南条と親交の深い大女優・加藤麗子（大地真央）主演の『極道の妻 紅蓮の盃』が登場する。
『老人家族』のポスターには「現代に問う、家族の形」というコピーに加え、海外映画祭出品を示す表記も添えられ、芸術性を感じさせるデザインに仕上がっている。かつて一世を風靡したアクションスターの面影を消し、歳月を刻んだ老人を演じる南条の姿が映し出され、スター俳優としての新たな一面を印象づける。
芸術作品でも高い評価を受け、数々の賞を獲得するなど俳優人生は順風満帆。意気揚々としているはずの南条だが、その裏では「アクションがやりてぇんだよ」とマネージャーに不満を漏らしている。
さらに、『極道の妻 紅蓮の盃』のポスターでは、艶やかな着物に身を包んだ加藤麗子が登場。気品と迫力を兼ね備えたその姿は、往年の任侠映画を彷彿とさせる仕上がりだ。ポスターに添えられたキャッチコピーは「あんた、そこに仁義はあるんか」。これまた、どこかで見たことのあるようなフレーズを思わせるコピーと、威厳を漂わせる情け容赦のない姉御（女将さん？）の鋭い眼差しに思わず目を奪われる。
劇中CMや劇中ポスターを通じて、舘演じるアクションスター・南条弘と、大地演じる大女優・加藤麗子のキャラクター像がより鮮明に浮かび上がる。劇中劇のビジュアルだけでも観る者の想像力をかき立て、思わずクスリと笑ってしまうオマージュの数々は、本編への期待をさらに高める内容となっている。映画の中でどこに登場するのか探してみるのも、一つの楽しみになりそうだ。
映画『免許返納!?』は、6月19日より全国公開。
【動画】舘ひろしがノリノリな劇中政府広報CM
本作は、ダンディー、渋い、カッコいいといった舘ひろしのパブリックイメージを覆すドタバタコメディー。銀幕スターの免許返納を巡る大騒動を描く。
俳優仲間・尾崎（宇崎竜童）の事故をきっかけに、世論の渦中へと巻き込まれ、免許返納を迫られた南条（舘）。そんな中、彼のもとに舞い込んだのは、所属事務所が引き受けた政府の広報CMへの出演だった。このたび、その全貌が明らかとなる劇中CM映像がフル尺で解禁された。
その直後、場面は一転。今度は真剣な表情で高齢ドライバーに免許返納を呼びかける南条の姿が映し出される。その圧倒的なスター性が存分に発揮されたCMとなっている。
あわせて解禁された劇中ポスターには、南条弘主演の最新作『老人家族』と、南条と親交の深い大女優・加藤麗子（大地真央）主演の『極道の妻 紅蓮の盃』が登場する。
『老人家族』のポスターには「現代に問う、家族の形」というコピーに加え、海外映画祭出品を示す表記も添えられ、芸術性を感じさせるデザインに仕上がっている。かつて一世を風靡したアクションスターの面影を消し、歳月を刻んだ老人を演じる南条の姿が映し出され、スター俳優としての新たな一面を印象づける。
芸術作品でも高い評価を受け、数々の賞を獲得するなど俳優人生は順風満帆。意気揚々としているはずの南条だが、その裏では「アクションがやりてぇんだよ」とマネージャーに不満を漏らしている。
さらに、『極道の妻 紅蓮の盃』のポスターでは、艶やかな着物に身を包んだ加藤麗子が登場。気品と迫力を兼ね備えたその姿は、往年の任侠映画を彷彿とさせる仕上がりだ。ポスターに添えられたキャッチコピーは「あんた、そこに仁義はあるんか」。これまた、どこかで見たことのあるようなフレーズを思わせるコピーと、威厳を漂わせる情け容赦のない姉御（女将さん？）の鋭い眼差しに思わず目を奪われる。
劇中CMや劇中ポスターを通じて、舘演じるアクションスター・南条弘と、大地演じる大女優・加藤麗子のキャラクター像がより鮮明に浮かび上がる。劇中劇のビジュアルだけでも観る者の想像力をかき立て、思わずクスリと笑ってしまうオマージュの数々は、本編への期待をさらに高める内容となっている。映画の中でどこに登場するのか探してみるのも、一つの楽しみになりそうだ。
映画『免許返納!?』は、6月19日より全国公開。