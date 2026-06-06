エースの白谷、本田が2人で合計55得点をマーク…日本が100点ゲームで快勝して本戦出場権獲得

6月6日、福岡第一高等学校 第一薬科大学内 都築褚助記念体育館で「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」が行われ、U18男子日本代表がチャイニーズ・タイペイ代表との第3戦に臨んだ。

前日の5日が休養日だったこともあり、日本は試合開始から白谷柱誠ジャック（福岡大学附属大濠高校）、越圭司（コンコーディア・ルーテラン高校オマハ校）の連続得点でスタート。その後、点の取り合いとなるが、最初の10分間を33－27で終えた。

第2クォーターは開始約2分で35－35と同点に追いつかれる。ここから一進一退の展開となるが、終盤に白谷が連続得点を決めて、前半を53－50で折り返した。

後半に入り、中村文哉、本田蕗以（ともに福大大濠）の得点でリードを広げた日本が試合のペースを確実に握った。最後まで集中力を切らず、今大会初の100点ゲームを達成し、チャイニーズ・タイペイを109－76で退けた。

日本は白谷が32得点9リバウンド、本田が5本の3ポイントを含む23得点をマークし、エース2人で合計55得点を挙げた。そのほか、マクミランアレックス（県立沖縄水産高校）が14得点、久我祐仁（福岡第一高校）が13得点、越が10得点6アシストを記録している。

この結果、日本は最終日を待たずに4位以内が確定し、8月にインドで開催される「FIBA U18アジアカップ2026」の出場権を獲得した。大会最終日となる7日に中国代表と対戦する。

■試合結果



日本 109－76 チャイニーズ・タイペイ



JPN｜33｜20｜32｜24｜＝109



TPE｜27｜23｜13｜13｜＝76

【動画】日本 vs チャイニーズ・タイペイ フルゲーム