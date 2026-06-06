開催：2026.6.6

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 3 - 2 [ガーディアンズ]

MLBの試合が6日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとガーディアンズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。

1回表、1番 トラビス・バザナ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 TEX 0-1 CLE

4回表、8番 オースティン・ヘッジズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 TEX 0-2 CLE

6回裏、8番 カイル・ヒガシオカ 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 1-2 CLE、2番 コリー・シーガー 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 3-2 CLE

試合は3対2でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのペイトン・グレーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで6勝2敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、1勝1敗9Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 11:54:15 更新