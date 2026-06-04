【6月4日の契約情報】A東京が一挙9名と契約継続…琉球は地元出身PG復帰など去就発表

6月4日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、来シーズンへ向けて選手やスタッフの最新契約情報を発表した。

アルバルク東京は、ブランドン・デイヴィス、大倉颯太、テーブス海、中村浩陸、安藤周人、ザック・バランスキー、平岩玄、ライアン・ロシター、小酒部泰暉の一挙9選手と契約継続を発表した。なお、テーブスとバランスキー、小酒部の3名については、2027－28S－ズンまでの複数年契約。Bプレミア初年度へ向けて主力を中心にロスターの土台を固めている。

主力の退団が相次いでいる琉球ゴールデンキングスでは、平良彰吾が契約満了となった一方で、大黒柱のジャック・クーリーと新たに2年契約に合意したことを発表。さらに、サンロッカーズ渋谷を契約満了で退団した山内盛久と、2028－29シーズンまでの3年契約に合意したことも発表された。沖縄県出身で36歳の山内は、Bリーグ初年度の2016－17シーズン以来10年ぶりの琉球復帰となる。

その他では、茨城ロボッツが大阪エヴェッサからレイ・パークスジュニアを獲得。名古屋ダイヤモンドドルフィンズは日本代表歴もある今村佳太との契約継続を発表し、愛媛オレンジバイキングスは44歳のマイケル・パーカーと来シーズンも契約を結んだ。

6月4日に発表されたBリーグの契約情報は以下のとおり。

◆■6月4日のBリーグ契約情報

＜選手＞



レイ・パークスジュニア（茨城／大阪から移籍）



小島元基（茨城／契約継続）



ブランドン・デイヴィス（A東京／契約継続）



大倉颯太（A東京／契約継続）



テーブス海（A東京／契約継続）



中村浩陸（A東京／契約継続）



安藤周人（A東京／契約継続）



ザック・バランスキー（A東京／契約継続）



平岩玄（A東京／契約継続）



ライアン・ロシター（A東京／契約継続）



小酒部泰暉（A東京／契約継続）



今村佳太（名古屋D／契約継続）



ジャック・クーリー（琉球／契約継続）



山内盛久（琉球／SR渋谷から移籍）



イージェイ・モンゴメリー（青森／新規契約）



柏倉哲平（静岡／契約継続）



林翔太郎（静岡／契約継続）



イデムディアオサセレ（奈良／契約継続）※通訳兼任



マイケル・パーカー（愛媛／契約継続）



清水愛葉（金沢／契約継続）



酒井達晶（金沢／契約継続）



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平良彰吾（琉球／契約満了）



ティム・ダルガー（青森／海外クラブへ移籍）

＜コーチ＞



小林朔太郎（八王子AC／契約継続）



堀田剛司（八王子AC／契約継続）



マーク貝島（神戸AC／契約継続）



方城素和（神戸AC／契約継続）



下地流星（神戸AC／契約継続）



遥天翼（熊本AC／契約継続）





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