ヤンマガWebで楠みちはる氏の名作自動車マンガ「湾岸MIDNIGHT」が全話無料公開中
【湾岸MIDNIGHT 全話無料】 開催期間：～6月8日
「湾岸MIDNIGHT」を読む
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講談社はヤンマガWebにおいて楠みちはる氏の「湾岸MIDNIGHT」を6月8日まで全話無料で公開している。
「湾岸MIDNIGHT」は、「フェアレディS30Z」に魅せられた主人公・麻倉アキオを中心に、車をこよなく愛する男たちを描く湾岸ストーリー。
今回の企画は、多くのファンが「湾岸MIDNIGHT」の名セリフについてXなどSNSで語り合っている姿を見た編集部が、楠氏の許可を取って急遽実施した。
この機会に、自動車マンガの名作をぜひ読んでみてほしい。
『#湾岸ミッドナイト』の名言を語ってくださりありがとうございます。- ヤンマガWeb無料!@無料作品を毎日紹介 (@yanmagaweb_CP) June 2, 2026
楠みちはる先生の許可をいただき、緊急で“全話無料”を実施することになりました。
ぜひ走り屋たちの名言を語り尽くしてください。『湾岸ミッドナイト』は哲学。https://t.co/E4xC1a3kbJ