「湾岸MIDNIGHT」を読む

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講談社はヤンマガWebにおいて楠みちはる氏の「湾岸MIDNIGHT」を6月8日まで全話無料で公開している。

「湾岸MIDNIGHT」は、「フェアレディS30Z」に魅せられた主人公・麻倉アキオを中心に、車をこよなく愛する男たちを描く湾岸ストーリー。

今回の企画は、多くのファンが「湾岸MIDNIGHT」の名セリフについてXなどSNSで語り合っている姿を見た編集部が、楠氏の許可を取って急遽実施した。

この機会に、自動車マンガの名作をぜひ読んでみてほしい。