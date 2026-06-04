【ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！2】 6月8日発売予定 価格：792円

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キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックスより「ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！2」を6月8日に発売する。価格は792円。

本作は原作・林達永氏、作画・チェ・ミンジ氏によるマンガ。妻や娘、仕事の部下にもATMとして扱われていた中年男性・文田大地が異世界転生し、「応援スキル」を用いて活躍する。

第2巻では、燃えてしまった店の修理費を稼ぐため「伯爵の長男に取り憑いた死霊を退治する」という依頼を受けることになる。

店舗特典一覧

【試し読み】【あらすじ】

燃えてしまったダイチの店の修理費を稼ぐため、「白金級」の依頼を求め旅立つダイチとメルティナ、そしてダークエルフのフィオラ。放浪の果てに「伯爵の長男に取り憑いた死霊を退治する」

という依頼を受けた三人を待ち受ける

人物とは――！？

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