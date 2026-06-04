【「ダンジョンを造ろう」第2巻】 6月8日発売 価格：792円

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キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックスより漫画・春雷氏、原作・渡良瀬ユウ氏、キャラクター原案・細居美恵子氏によるマンガ「ダンジョンを造ろう」第2巻を6月8日に発売する。価格は792円。

【あらすじ】

魔導書『ダンジョンを造ろう』に導かれ世界征服をすることになった魔王こと「俺」――ノブナガ。

群犬や蜥蜴人、蜘蛛人、中悪鬼、猪豚人、粘液生物、さらに強力な冒険者アリスを配下として従え、

ダンジョンを拡張し、順調かと思われた矢先、大規模騎士団による襲撃に立ち向かうことに！？

食糧事情を改善したり、「異界の知能」を活用して罠を張り巡らせたり、手柄争いをする配下を

教育したりと奮闘するのだが……。

自由気ままな引きこもり生活を目指すもののトラブルばかりで課題は山積み！？

新時代のゆるゆる系ダンジョン魔王譚、クライマックス！！

【店舗特典一覧】

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(C)春雷 (C)Watarase Yuu／キルタイムコミュニケーション