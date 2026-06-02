舘ひろし、関西のラジオで異例の“提供読み” ABCラジオ『三代澤康司です』『桂吉弥です』【放送時間あり】
俳優・舘ひろしが、関西のABCラジオで6月1日〜30日までの1ヶ月間、“提供読み”を行っている。
【画像】舘ひろしが提供読み…『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』『きっちり！まったり！桂吉弥です』
舘が主演する映画『免許返納!?』（6月19日公開）にあわせたもの。『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』（月〜木 前9：00〜正午）と『きっちり！まったり！桂吉弥です』（毎週金曜 前9：00〜正午）内で、舘が自ら提供クレジットを読み上げる。
舘による特別バージョンの提供読みが聴けるのは、両番組で午前9時48分頃に放送される交通情報。「普段とは違った舘さんの読み上げるクレジットを、ぜひ番組と共にお聴きください」と呼びかける。
『免許返納!?』は、1994年公開の映画『免許がない！』と同じ南条弘（舘）という役名、設定を使ったアナザーストーリー。芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南が、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。
【画像】舘ひろしが提供読み…『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』『きっちり！まったり！桂吉弥です』
舘が主演する映画『免許返納!?』（6月19日公開）にあわせたもの。『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』（月〜木 前9：00〜正午）と『きっちり！まったり！桂吉弥です』（毎週金曜 前9：00〜正午）内で、舘が自ら提供クレジットを読み上げる。
舘による特別バージョンの提供読みが聴けるのは、両番組で午前9時48分頃に放送される交通情報。「普段とは違った舘さんの読み上げるクレジットを、ぜひ番組と共にお聴きください」と呼びかける。
『免許返納!?』は、1994年公開の映画『免許がない！』と同じ南条弘（舘）という役名、設定を使ったアナザーストーリー。芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南が、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。