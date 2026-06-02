『MESSAGE FOR SHOHEI』…引退を発表したA東京の菊地へ、縁のある面々から祝福の言葉

5月30日、B1東地区のアルバルク東京は、今シーズン限りで現役を引退した菊地祥平へ、縁のあるメンバーからのメッセージビデオを公開した。

A東京の公式ユーチューブチャンネルで公開されたビデオでは、菊地の長い選手生活のなかで、ヘッドコーチやチームメート、同世代選手、そして後輩たちからもメッセージが送られた。

2017－18シーズンからA東京の指揮官を務め優勝に導き、菊池とともに翌シーズン連覇を果たしたルカ・パヴィチェヴィッチ元ヘッドコーチは、「私にとって祥平は、素晴らしいチームメートとして記憶に残り続けています。闘争心溢れる選手で、日本国内で数々の優勝を成し遂げることができた。我々がともに作り上げてきたカルチャーの柱でした」と、賛辞を送った。

今シーズンの『りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26』で見事優勝を果たし、菊池とは元チームメートの馬場雄大（長崎ヴェルカ）は「僕はプロになりたての2年間一緒にプレーさせていただき、バスケットボールに取り組む姿勢を学ばせてもらったのを今でも覚えています。セカンドキャリアを思いっきり楽しんでください」と、メッセージを送った。また、ファイナルに進出した琉球ゴールデンキングスのアレックス・カークは、「祥平さん、まずはハッピーバースデー」と日本語でお祝いの言葉を送り、「素晴らしいキャリアを心からお祝いします。私にとって最高のチームメートだっただけでなく、私がA東京でのキャリアを終えたあとも、素晴らしい友人でした」と、感謝の言葉を送った。

菊池は、29日に行われた『B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26』では功労賞を受賞し、会場では元チームメートの竹内譲次（大阪エヴェッサ）からメッセージビデオが送られた。その際に菊地は、「竹内公輔（宇都宮ブレックス）からは…」と、会場の笑いを誘ったが、その竹内公輔からも労いの言葉が寄せられた。

そのほか、A東京で苦楽をともにした伊藤拓摩（元A東京HC／現長崎GM）や安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）、小島元気（茨城ロボッツ）、吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）ら現役選手も言葉を送った。東芝（現・川崎ブレイブサンダース）でチームメートだった北卓也（川崎GM）、石崎巧（元琉球ゴールデンキングスほか）、篠山竜青（川崎）、さらに日本大の先輩でもある折茂雄彦（レバンガ北海道代表取締役社長）や、日本大で同期だった太田敦也（元三遠）ら、日本バスケットボール界のレジェンドたちも、気持ちを込めたメッセージを送った。

チームメートや対戦相手、関係者からも愛され続けた菊地の、“第2の人生”にも注目だ。

【動画】『MESSAGE FOR SHOHEI』縁のある豪華な面々からのメッセージビデオ