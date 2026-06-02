信州が“2000年世代”トリオと契約継続…土家大輝はBプレミア参戦心待ち「挑戦できることが本当に楽しみ」

6月2日、信州ブレイブウォリアーズは、土家大輝、小栗瑛哉、東海林奨の3名と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したと発表した。なお、小栗は2027－28シーズンまでの2年契約に合意している。

26歳の土家は174センチ75キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校から早稲田大学へと進学し、同大在学中の2020－21シーズンに当時B2だったファイティングイーグルス名古屋の特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。信州には昨夏に加入し、今シーズンのB2リーグ戦57試合に出場。1試合平均23分3秒のプレータイムで、12.1得点、2.0リバウンド、5.0アシスト、3ポイント成功率39.2パーセントと、キャリアハイのシーズンを過ごした。

25歳の小栗は175センチ73キロのポイントガード。開志国際高校、大阪産業大学の出身で、昨オフに秋田ノーザンハピネッツから信州へ移籍してきた。負傷離脱の影響でリーグ戦36試合の出場にとどまったものの、20分38秒のプレータイムで7.3得点、2.5リバウンド、4.6アシストと損時間を発揮。プレーオフでは全8試合で先発起用されていた。

二人と同学年で25歳の東海林は、193センチ91キロのスモールフォワード。昌平高校から白鷗大学に進学し、2022－23シーズンに青森ワッツの特別指定選手としてBリーグ初出場した。今シーズンから加入した信州では、主にベンチスタートでリーグ戦57試合に出場し、4.4得点、2.4リバウンド、1.2アシストを記録。Bプレミア初年度も信州の一員として戦うことになった。

今回の契約発表に際して、各選手が寄せたコメントは以下のとおり。

◆■選手コメント

▼土家大輝



「2026-27シーズンも信州でプレーできることを嬉しく思います。またこのような機会をくださった木戸社長、青野さんに感謝しています。新しく始まるプレミアリーグという日本最高峰のリーグで挑戦できることが本当に楽しみです。チームに貢献できるように精進してまいりますので、熱い応援を宜しくお願いいたします。ホワイトリングでお会いしましょう！Go!Warriors!」

▼小栗瑛哉



「2026-27シーズンもこのチームで戦えることを嬉しく思います。いつも会場を最高の雰囲気にしてくれるファンの皆さん、本当にありがとうございます。もっと成長した姿を見せられるように、毎試合全力でプレーします。チーム一丸となって、高い目標に向かって戦っていきますので、今シーズンも熱い応援よろしくお願いします」

▼東海林奨



「信州ブースターの皆さん、今シーズン熱い応援をありがとうございました！来シーズンも信州でプレーさせて頂けることになりました。今シーズン、個人として悔しい気持ちが残るシーズンだったので、また同じ思いをしないようこのオフシーズンから来シーズンに向けてしっかりと準備していきます。来シーズンも熱い応援をよろしくお願いします！」