福士蒼汰やチョコプラ松尾らがゲスト出演…Prime VideoのNBAファイナル配信陣が決定

6月1日、Prime Videoは、日本時間6月4日から始まる「NBAファイナル2026」の全試合を配信すると発表し、日本のスタジオや現地アリーナからの中継に参加する豪華出演者を公開した。

今シーズンのNBA王者を決めるファイナルは、ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズが激突する。Prime Videoではこの頂上決戦を全試合ライブ配信し、多彩なゲストやMC陣が中継を盛り上げる。

ゲストとして、第1戦に俳優の渡邊圭祐氏、第2戦に俳優の福士蒼汰氏が出演。第3戦にはCANDY TUNEの福山梨乃氏が東京スタジオに、チョコレートプラネットの松尾駿氏が現地会場に登場し、現地の熱気をリポートする。さらに、第5戦には歌手の持田香織氏が出演予定となっている。

番組のMCはBose氏（スチャダラパー）と田中直樹氏（ココリコ）が担当。スタジオ解説には佐々木クリス氏、大西玲央氏に加え、現役Bリーガーである辻直人（群馬クレインサンダーズ）が参加。現地解説には松井啓十郎が就き、専門的かつ分かりやすい解説を届けるという。

実況は田中大士氏、近藤祐司氏が務め、現地進行は菜波氏、東京スタジオの進行アシスタントは木村英里氏が担当する。

■「NBAファイナル2026」Prime Video配信概要



【対戦カード】



ニューヨーク・ニックス vs サンアントニオ・スパーズ

【配信日程】



・第1戦：6月4日（木） 8時45分～



・第2戦：6月6日（土） 9時00分～



・第3戦：6月9日（火） 8時45分～



・第4戦：6月11日（木） 9時00分～



・第5戦：6月14日（日） 9時00分～※



・第6戦：6月17日（水） 9時00分～※



・第7戦：6月20日（土） 9時00分～※



（日時はすべて日本時間）



※4戦先勝につき、第5戦以降は配信を行わない場合あり

【動画】ニックス プレーオフ ハイライト