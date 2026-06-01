【6月1日の契約情報】琉球は再び主軸退団を発表…B1主力の契約満了や移籍、新HC就任も

6月1日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、来シーズンへ向けて選手やコーチの最新契約情報を発表した。

岸本隆一や桶谷大ヘッドコーチの退団が発表されていた琉球ゴールデンキングスは、新たにヴィック・ローとデイミアン・ドットソンの退団を発表した。メンバーの刷新が進むなか、今シーズンから加入した佐土原遼は2年契約で残留が決定。琉球にとっては、今オフの契約継続発表の第1号となった。

シーホース三河は、契約満了となったダバンテ・ガードナーとアーロン・ホワイトを、Bリーグ規定に則り自由交渉選手リストへ公示したことを発表。ただ、クラブは両選手と2026－27シーズンの契約継続に向けた交渉を進めているという。また、三遠ネオフェニックスは、攻守の要として大きな存在感を放っていたデイビッド・ヌワバの退団を発表。移籍先は決定しており、後日発表される。

茨城ロボッツは、アルティーリ千葉からスイングマンの前田怜緒を獲得したことを発表した。2028－29シーズンまでの3年契約で、プレーヤーオプション付きの長期契約となる。クラブの落慶久ゼネラルマネージャーは「我々が次のステージへ進むためのゲームチェンジャー」と、大きな期待を寄せている。

群馬クレインサンダーズは、カイル・ミリングヘッドコーチとの契約継続に基本合意し、来シーズンも指揮を執ることが決定。また、今シーズンB3王者に輝いた立川ダイスは、新体制として東海大学前監督の陸川章氏を新ヘッドコーチに迎え、Bワン初年度の頂点を目指すことになった。

6月1日に発表されたBリーグの契約情報一覧は以下のとおり。

◆■6月1日のBリーグ契約情報

＜選手＞



前田怜緒（茨城／A千葉から移籍）



佐土原遼（琉球／契約継続）



ミッチェル・ワット（愛媛／契約継続）



西川貴之（福岡／契約継続）



寒竹隼人（福岡／契約継続）



テイブリオン・ドーソン（徳島／契約継続）



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デイビッド・ヌワバ（三遠／移籍先決定※未発表）



ダバンテ・ガードナー（三河／契約満了）



アーロン・ホワイト（三河／契約満了）



ヴィック・ロー（琉球／退団）



デイミアン・ドットソン（琉球／契約満了）



石井峻平（奈良／現役引退）



青木龍史（福岡／契約解除）



デビン・オリバー（埼玉／契約満了）

＜スタッフ＞



カイル・ミリング（群馬HC／契約継続）



陸川章（立川HC／新規契約）



木村真人（立川GM／新規契約）



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守屋健次郎（秋田AC／契約満了）



奈良篤人（秋田AC／契約満了）



デュシャン・グヴォズディッチ（島根TAC／契約満了）



ディオン・アンソニー・プルースター（島根AC／契約満了）





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