不二家は、ミルキー75周年を記念したお得なシュークリーム「milky75thミルキーシュークリーム」を、全国の不二家洋菓子店で6月5日から毎週金土日限定で発売する。

不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」は今年に発売75周年を迎えた。これを記念し、物価高騰が続く中でもたくさんの消費者に気軽においしいスイーツを楽しんでもらいたいという想いを込めて、ミルキーのやさしい甘さと練乳のまろやかなコクを生かした100円（本体価格）のシュークリームを発売する。ミルキー75周年の感謝を込め、手に取りやすい価格でミルキーをイメージしたおいしさを届ける。

「milky75thミルキーシュークリーム」は、不二家の新キャラクター「ペコちゃんとゆかいな仲間たち」が描かれた全4種のパッケージで登場する。ふんわりと焼き上げたシュー生地の中に、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用した乳味豊かなミルキークリームを詰めた。練乳のやさしい甘さとまろやかなコクが広がる、ミルキーをイメージしたおいしさを楽しめる。

［小売価格］108円（税込）

［発売日］6月5日（金）

不二家＝https://www.fujiya−peko.co.jp