三遠がデイビッド・ヌワバの退団発表…今季個人タイトル受賞した主力、すでに移籍先決定

6月1日、三遠ネオフェニックスは、デイビッド・ヌワバが2025－26シーズン限りで契約満了に伴い退団することを発表した。すでに移籍先が決まっているため自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先より加入が発表される。

アメリカ出身で現在33歳のヌワバは、196センチ99キロのシューティングガード兼スモールフォワード。ロサンゼルス・レイカーズやシカゴ・ブルズでNBA通算237試合に出場し、6.8得点3.7リバウンド、1.0アシストをマークした実績を持つ。三遠に加入した2024－25シーズンにベストファイブに選出されると、来日2年目の今シーズンも、攻守の柱としてB1リーグ戦56試合に出場し、1試合平均20.7得点、7.6リバウンド、3.8アシスト、1.3ブロック、1.9スティールを記録。B1ブロック王とレギュラーシーズンセカンドチームを受賞する活躍を見せた。

今回の退団発表に際して、ヌワバはクラブを通じて以下のようにコメントした。

「フェニックスファミリーの皆さんへ 2年間の忘れられないシーズンを過ごし、お別れをする時が来ました。ブースターの皆さん、チームメイト、コーチ陣、スタッフ陣、自分のサポートをしてくださった皆さんに心から感謝の気持ちを伝えます。最初から愛を持って受け入れていただき、本当に忘れられないものになりました。この2年間は、素晴らしい思い出、激しい戦い、成長、そしてバスケットボールを超えて続いていく関係に満ちた時間でした。このユニフォームを着て、このチームを代表としてコートに立てたことを誇りに思います。三遠はこれからもずっと、私の心の特別な場所であり続けます。本当にありがとうございました。感謝を込めて。デイビッド・ヌワバ」





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