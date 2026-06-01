日本マクドナルド（東京都新宿区）が、“ご当地マック”シリーズの新作5商品の発売と合わせて、「マックフライポテト」Mサイズの約1.7倍量になった「グランドフライ」を期間限定で販売中です。SNS上で、「想像よりデカい」「おなかはちきれる」と話題になっています。

【画像】なっっっが！ 衝撃ビジュアルの「グランドコーク」

「グランドセット」の大きさに衝撃！

「グランドフライ」は昨年に引き続き登場。単品価格は490円〜（以下、税込み）。SNS上では、実際に注文した人からの驚きの声が多数投稿されています。

「グランドフライの破壊力やべぇ」「想像してたより意外とデカかった」「デカすぎて腹ちぎれる」「グランドフライ、デカすぎて笑った」「これやばい、バーガーいらね…ってなる」「おいしいんだけどさすがに後半キツい。でも満足！」と、そのボリューム感に圧倒される人が続出しています。

また、Mサイズの約2倍となった「グランドコーク」（単品440円〜）も販売中。「でっっっっか！」「アメリカンサイズ！！」「想像以上にデカくて最高」「飲みきれるか不安になってる」「グランドフライとドリンクデカすぎてトリックアートかと思った」というコメントも寄せられています。

「グランドフライ」と「グランドコーク」はそれぞれバリューセット価格にプラス100円で変更できるほか、プラス200円で「グランドセット」となります。グランドサイズのドリンクは「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「スプライト」「ファンタグレープ」「ファンタメロン」「Qoo白ぶどう」「爽健美茶」の7種から選べます。

