岡山がFWウェリック・ポポの離脱を発表

J1のファジアーノ岡山は6月1日、レッドブル ブラガンチーノ（ブラジル）より期限付き移籍加入しているFWウェリック・ポポが、他クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったと発表した。

ファンからも「まじか」「残念」と反響を呼んでいる。

24歳のポポはブラジル出身のストライカー。190センチの長身ながら足元の技術も高く、得点力にも長ける。これまで母国クラブを渡り歩き、2023年には韓国・水原三星ブルーウィングスでもプレー。昨季途中から岡山へ加入し、12試合に出場した。

チームにはFWルカオがおり、シーズン序盤は控えに回ることが多かったものの、地域リーグの最後6試合連続でスタメン起用されるなど、徐々にチームにフィット。今季は15試合3ゴールを記録した。

それでも1日、チームは他クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったと発表、ファンからも「やっと結果が出てきたって時に」「もう一度見たかった」「これからだったのに」「このタイミングか」「寂しい」「順応してきてたのに」「まさかの」「えー！！まじか」「残念で悲しい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）