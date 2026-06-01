「ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。

「ダブルインパクト2026」アクリルキーホルダー

770円(税込)

「ダブルインパクト2026」ロゴを使用したアクリルキーホルダー！

■サイズ（約）

W44×H50(mm)

■素材：アクリル樹脂・鉄

■製造国：日本

【店舗】

6月16日（火）発売予定

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

【販売サイト】

6月16日（火）午前10時販売開始予定

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

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「ダブルインパクト2026」ステッカー

440円(税込)

キャッチコピー「芸人、出し尽くせ。」が特徴的なデザインのステッカー！

■サイズ（約）

W70×H39.5(mm)

■素材：紙

■製造国：日本

【店舗】

6月16日（火）発売予定

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

【販売サイト】

6月16日（火）午前10時販売開始予定

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

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「ダブルインパクト2026」フェイスタオル

3,300円(税込)

「ダブルインパクト2026」ロゴを赤（漫才）と青（コント）に分かれた背景にレイアウト。綿100％素材で吸水性に優れています！

■サイズ（約）

W85×H34(cm)

■素材：綿100％シャーリング素材／インクジェット印刷

【販売サイト】

6月16日（火）午前10時販売開始予定

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

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「ダブルインパクト2026」トートバッグ

3,520円(税込)

「ダブルインパクト2026」ロゴが本体にデザインされたトートバッグ！綿100％素材で持ち運びにぴったりのサイズ感！

■サイズ（約）

W390×H380×D120(mm)

■素材：綿

■製造国：日本

【店舗】

6月16日（火）発売予定

・日テレ屋（汐留店）

【販売サイト】

6月16日（火）午前10時販売開始予定

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

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「ダブルインパクト2026」フラッグ

1,760円(税込)

「ダブルインパクト2026」ロゴのフラッグ！番組・ツアーでの応援や部屋に飾るのに最適です！

■サイズ（約）

W330×H330(mm)

■素材：ポリエステル・PVC

■製造国：日本

【店舗】

6月16日（火）発売予定

・日テレ屋（汐留店）

【販売サイト】

6月16日（火）午前10時販売開始予定

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

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「ダブルインパクト2026」クッションキーホルダー

1,650円(税込)

お出かけのときのお供にぴったりな「ダブルインパクト2026」ロゴのクッションキーホルダー！

■サイズ（約）

W100×H57(mm)

■素材：ポリエステル

■製造国：日本

【店舗】

6月16日（火）発売予定

・日テレ屋（汐留店）

【販売サイト】

6月16日（火）午前10時販売開始予定

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

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「ダブルインパクト2026」缶入りキャンディ

810円(税込)

「ダブルインパクト2026」ロゴが印刷された缶入りキャンディ！8種の味で10粒入。食べ終わった後は缶をアフターユースで使えます！

■サイズ（約）

W110×H72×D25(mm)

■素材：スチール

■製造国：日本

【店舗】

6月16日（火）発売予定

・日テレ屋（汐留店）

【販売サイト】

6月16日（火）午前10時販売開始予定

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

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「ダブルインパクト2026」プリケーキ（ノベルティ缶バッジ付き）

5,454円(税込)

「ダブルインパクト2026」ロゴを全面にプリントしたケーキ！購入特典として、ケーキと同柄の缶バッジ付き。ケーキのクリームは「ホイップ」・「チョコ」から、フルーツは「イチゴ」・「黄桃」から選択可能です！

■サイズ（約）

直径15cm×高さ7cm

■受注期間：近日公開

■お届け期間：2026年夏・決勝放送日近辺のお届け予定

【販売サイト】

・栄通通販サイト