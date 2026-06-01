「ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」番組オリジナルグッズ発売決定！
「ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。
「ダブルインパクト2026」アクリルキーホルダー
770円(税込)
「ダブルインパクト2026」ロゴを使用したアクリルキーホルダー！
■サイズ（約）
W44×H50(mm)
■素材：アクリル樹脂・鉄
■製造国：日本
【店舗】
6月16日（火）発売予定
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
【販売サイト】
6月16日（火）午前10時販売開始予定
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
商品の購入はこちらから
「ダブルインパクト2026」ステッカー
440円(税込)
キャッチコピー「芸人、出し尽くせ。」が特徴的なデザインのステッカー！
■サイズ（約）
W70×H39.5(mm)
■素材：紙
■製造国：日本
【店舗】
6月16日（火）発売予定
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
【販売サイト】
6月16日（火）午前10時販売開始予定
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
商品の購入はこちらから
「ダブルインパクト2026」フェイスタオル
3,300円(税込)
「ダブルインパクト2026」ロゴを赤（漫才）と青（コント）に分かれた背景にレイアウト。綿100％素材で吸水性に優れています！
■サイズ（約）
W85×H34(cm)
■素材：綿100％シャーリング素材／インクジェット印刷
【販売サイト】
6月16日（火）午前10時販売開始予定
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
商品の購入はこちらから
「ダブルインパクト2026」トートバッグ
3,520円(税込)
「ダブルインパクト2026」ロゴが本体にデザインされたトートバッグ！綿100％素材で持ち運びにぴったりのサイズ感！
■サイズ（約）
W390×H380×D120(mm)
■素材：綿
■製造国：日本
【店舗】
6月16日（火）発売予定
・日テレ屋（汐留店）
【販売サイト】
6月16日（火）午前10時販売開始予定
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
商品の購入はこちらから
「ダブルインパクト2026」フラッグ
1,760円(税込)
「ダブルインパクト2026」ロゴのフラッグ！番組・ツアーでの応援や部屋に飾るのに最適です！
■サイズ（約）
W330×H330(mm)
■素材：ポリエステル・PVC
■製造国：日本
【店舗】
6月16日（火）発売予定
・日テレ屋（汐留店）
【販売サイト】
6月16日（火）午前10時販売開始予定
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
商品の購入はこちらから
「ダブルインパクト2026」クッションキーホルダー
1,650円(税込)
お出かけのときのお供にぴったりな「ダブルインパクト2026」ロゴのクッションキーホルダー！
■サイズ（約）
W100×H57(mm)
■素材：ポリエステル
■製造国：日本
【店舗】
6月16日（火）発売予定
・日テレ屋（汐留店）
【販売サイト】
6月16日（火）午前10時販売開始予定
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
商品の購入はこちらから
「ダブルインパクト2026」缶入りキャンディ
810円(税込)
「ダブルインパクト2026」ロゴが印刷された缶入りキャンディ！8種の味で10粒入。食べ終わった後は缶をアフターユースで使えます！
■サイズ（約）
W110×H72×D25(mm)
■素材：スチール
■製造国：日本
【店舗】
6月16日（火）発売予定
・日テレ屋（汐留店）
【販売サイト】
6月16日（火）午前10時販売開始予定
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
商品の購入はこちらから
「ダブルインパクト2026」プリケーキ（ノベルティ缶バッジ付き）
5,454円(税込)
「ダブルインパクト2026」ロゴを全面にプリントしたケーキ！購入特典として、ケーキと同柄の缶バッジ付き。ケーキのクリームは「ホイップ」・「チョコ」から、フルーツは「イチゴ」・「黄桃」から選択可能です！
■サイズ（約）
直径15cm×高さ7cm
■受注期間：近日公開
■お届け期間：2026年夏・決勝放送日近辺のお届け予定
【販売サイト】
・栄通通販サイト