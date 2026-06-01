特別ライブ

5月25日、東京国際フォーラムホールAで「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良くくるりんパーティー！ 〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」が開催された。ダチョウ倶楽部の芸歴40周年を祝う特別なライブである。【ラリー遠田／お笑い評論家】

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【写真】若き日のダチョウ倶楽部。志村さんと上島さんの温泉シーンも

主役であるダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンに加えて、有吉弘行、笑福亭鶴瓶、粗品、出川哲朗、爆笑問題、劇団ひとり、土田晃之、江頭2：50、片岡鶴太郎、カンニング竹山など、幅広い世代の著名な芸人が多数出演していた。

MCを務めたのは、ダチョウ倶楽部と同じ太田プロダクション所属の有吉弘行、劇団ひとり、野呂佳代の3名。これは単なる記念イベントというよりも、ダチョウ倶楽部という存在が日本の芸能界でどれほど広く深く愛されてきたのかということを改めて確認する場になっていた。

ダチョウ倶楽部

ダチョウ倶楽部は、リアクション芸の第一人者として知られている。熱湯風呂、熱々おでんといった彼らのパフォーマンスはもはや伝統芸の域に達している。また、「聞いてないよ」「押すなよ、絶対押すなよ」「どうぞどうぞ」「ムッシュムラムラ」「くるりんぱ」といった彼らのギャグは、テレビを見ていた多くの人の心に深く刻まれている。その芸は、個人のひらめきや瞬発力だけで成立するものではなく、周囲の芸人やタレントを巻き込み、場全体を笑いの共同体に変えてしまう「究極の集団芸」である。

彼らが特別だったのは、キャリアを重ねてからも芸能界の中で「強者」として偉そうに振る舞わなかったことだ。ダチョウ倶楽部は売れっ子であり、長年テレビの第一線にいる。それにもかかわらず、権威をまとうことがなかった。

どれだけ芸歴を重ねても、熱湯風呂に落ち、熱いおでんを押しつけられ、理不尽な目に遭う側に回り続けた。芸能界では、立場が上になるほど、いじられる側からいじる側へと移行していくことが多い。しかし、ダチョウ倶楽部は長く売れ続けても、いじられるポジションを手放そうとしなかった。むしろ、そのことで彼らはますます尊敬され、多くの人に慕われるようになった。

ダチョウ倶楽部の芸は、自分たちだけが目立つ芸ではない。周囲に役割を与える芸である。後輩である有吉や土田が肥後や寺門を容赦なくいじる。出川哲朗がリアクション芸人として彼らに並び立つ。粗品のような世代の違う若い芸人も「ポスト上島竜兵」という役割を押し付けられ、その伝統に接続されていく。ダチョウ倶楽部の芸は、誰かを排除するのではなく、巻き込んでいく。笑いの輪の中に人を入れる。そこに芸能界の人々が彼らを慕う理由がある。

絆そのもの

ダチョウ倶楽部の芸は幅広い世代に支持されてきた。芸人の評価は世代によって分断されやすい。上の世代には認められても、若い世代からは古く見えることがある。逆に若者に支持される芸人は、上の世代からは軽く見られることもある。しかし、ダチョウ倶楽部はその分断をすり抜けてきた。なぜなら、彼らの芸はリアクションやギャグといった人間の原初的な部分に根ざすものだからだ。

現在のテレビでは、かつてのように過激な体を張った芸をそのまま放送することが難しくなっている。コンプライアンス意識が高まり、視聴者の受け止め方も変化した。ダチョウ倶楽部の芸も、現代の基準ではそのまま再現しにくいものもある。

しかし、それでも彼らが懐かしさだけでなく敬意をもって語られるのは、彼らの笑いが本質的には暴力ではなく信頼に基づいていたからだ。熱湯風呂もおでん芸も、根底にはたしかな技術と信頼があるからこそ、人々はそれを娯楽として安心して楽しむことができる。

今回の40周年イベントが話題になったのは、単に豪華ゲストが集まったからではない。そこには、芸能界の人々がダチョウ倶楽部に対して持っている敬意が表れていた。彼らはテレビの歴史の中で、何度も人を笑わせ、何度も共演者を助け、何度も場を成立させてきた。ときには主役として、ときには脇役として、ときにはただ落とされる人として、彼らはバラエティの現場を支えてきた。その蓄積が、40周年という節目に一気に可視化された。

ダチョウ倶楽部の笑いとは、人と人をつなぐ絆そのものなのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部