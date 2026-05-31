5月30日、「Mr.Children」のツアー『Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park“』の大阪城ホール公演が開催された。しかし、その公演が途中で中止されたことが公式サイトで報告され、衝撃が広がっている。

「同ツアーは、4月4日の千葉公演からスタート。全国を回り全26公演が開催される予定になっています。チケットは全公演ソールドアウトとなっており、その人気ぶりを伺わせていました」（芸能プロ関係者）

同日公式サイトでは、『5月31日（日）大阪城ホール 公演中止のお知らせ』と題したニュースがアップされた。30日の公演について、「桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました」と綴り、ボーカル桜井の不調を明かした。

さらに、「明日5月31日（日）大阪城ホール公演も、大事をとりまして公演を中止とさせていただきます」と、翌日の公演の中止を発表。現在はチケットの払い戻しなどの調整が行われているという。

その知らせはXでも広がり、桜井の体調を心配する声が溢れていた。

《心配すぎるんだけど、、》

《本当にただの風邪ならいいのですが》

《相当な無理してるのかな》

実は、桜井の体調不良での中止は今回だけではない。前出の芸能プロ関係者はこう振り返った。

「2017年3月に行われた名古屋国際会議場センチュリーホールでの公演では、喉の不調を理由に中止されました。公式サイトでは、桜井さんからのメッセージが届き、『自分のイメージする“歌“とは程遠い歌を、皆に聞かせなくてはならなかったことをとても悔しく思う』と、謝罪とともにプロとしての葛藤を綴っていました」

またしても起こってしまった桜井の不調。さらに最近では、彼の異変も話題に上がっていたばかりだったと前出の芸能プロ関係者は続ける。

「2026年1月、音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！』（TBS系）に同バンドが出演。久しぶりの音楽番組への出演にファンも歓喜が広がりましたが、映る桜井さんの顔まわりが、以前よりもすっきりして見えたのです。痩せた印象が強くなった彼に、当時も視聴者から心配が寄せられていました。そうした変化から約4カ月での不調。続く異変にファンも気が気ではないでしょう」

まだまだ続く全国ツアー。また元気な姿を見たいとファンは待ち望んでいる。