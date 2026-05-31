本拠地タイガース戦

米大リーグのホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手を右太もも裏の損傷により10日間の負傷者リスト（IL）に入れた。戦線離脱したものの、同日の本拠地タイガース戦ではベンチで仲間を迎えるなど、チームのために最善を尽くす姿にファンから様々な声が上がった。

村上は29日（同30日）のタイガース戦の第2打席、二ゴロで全力疾走。一塁はセーフとなったものの、右大腿裏を押さえ顔をしかめた。その後、代走が送られて途中交代となった。

試合から一夜明けたこの日、チームは正式に村上のIL入りを発表。「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」公式Xは、「ムネタカ・ムラカミはグレード2のハムストリングの損傷で4〜6週間欠場する」と報じている。

戦線離脱となったものの、この日の試合もベンチに村上の姿があった。3回、ダブルプレーを完成させて無失点で切り抜けると、ベンチに戻ってきた二塁手のマイドロスと真っ先にタッチをかわした。

グラウンドには立てないが、ベンチで献身的な姿勢を見せた。X上の日本人ファンからは、「村上はベンチでチームを鼓舞役してた。風貌は監督ですかって感じ」「負傷してもベンチで鼓舞する村上は素晴らしいですね。これはチームを牽引する若き大砲」「それにしてもベンチの村上くんの貫禄よ かっこいいよ」「村上怪我でもベンチにいてくれるの心強い」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）