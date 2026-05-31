菊池テクノパーク車6分、空港15分の立地！ デベロップ「HOTEL R9 The Yard 熊本大津」

記事ポイント 熊本県大津町に2026年6月27日開業予定のコンテナホテル菊池テクノパークまで車約6分、阿蘇くまもと空港まで車約15分の好立地有事には客室を被災地へ移設できる「レスキューホテル」機能を備える 熊本県大津町に2026年6月27日開業予定のコンテナホテル菊池テクノパークまで車約6分、阿蘇くまもと空港まで車約15分の好立地有事には客室を被災地へ移設できる「レスキューホテル」機能を備える

熊本県菊池郡大津町に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 熊本大津」が2026年6月27日（土）に開業します。

デベロップが運営する「R9 HOTELS GROUP」としては全国146店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては138店舗目の開業となります。

予約受付は2026年6月19日（金）15：00から開始される予定です。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 熊本大津」





施設名：HOTEL R9 The Yard 熊本大津（ホテル アールナイン ザ ヤード クマモトオオヅ）所在地：熊本県菊池郡大津町杉水3045-2オープン日：2026年6月27日（土）予定予約受付開始日：2026年6月19日（金）15：00予定アクセス：【お車】九州自動車道「植木IC」・「北熊本スマートIC」より車で約25分／【電車】JR豊肥本線「肥後大津駅」北口よりタクシーで約8分駐車場：あり（無料）／普通車・軽自動車43台敷地面積：3,410m²（1,031坪）客室数：42室（ダブルルーム42室）料金：1名6,200円／泊〜、2名8,700円／泊〜公式サイト：hotel-r9.jp/hotels/kumamotoozu/

建築用コンテナモジュールを活用した独立客室が特徴のコンテナホテルで、熊本県内では6店舗目の出店となります。

各客室は隣室と壁を接しない独立構造のため、静粛性とプライバシー性に優れています。

国道325号沿いに位置し、JR豊肥本線「肥後大津駅」北口よりタクシーで約8分でアクセスできます。

「阿蘇くまもと空港」からは車で約15分と近く、出張・観光・フライト前後の宿泊拠点として利用できます。

また、JASM熊本工場がある「菊池テクノパーク」へは車で約6分、本田技研工業熊本製作所や熊本中核工業団地へもアクセスしやすい立地です。

客室設備と快適性





13m²のダブルルームには、良質なベッド・デスク・テレビ・冷凍冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・加湿空気清浄機が備わっています。

全42室がダブルルームで構成されており、1名から2名まで対応します。





ユニットバスは浴槽・シャワー・洗面台・トイレが一体型で、BLUENEのアメニティ類と鏡棚を備えたコンパクトな設計です。

シンプルながら快適性を重視した設備構成となっています。

周辺観光・レジャーへのアクセス

大津町周辺にはレジャースポットが点在しており、「大津中央公園」や、バイクの町として知られる大津町ならではの「Honda KUMAMOTO WELCOME PARK（ホンダ熊本ウェルカムパーク）」、HSR九州へのアクセスが良好です。

阿蘇エリアへのツーリングや、周辺ゴルフ場利用前後の宿泊拠点としても活用できます。

レスキューホテルとしての防災機能





「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、有事の際に客室を被災地へすみやかに移設し、避難施設等として機能する「レスキューホテル」の役割を担います。

1台1客室型の独立構造が移設性を高めており、平時は宿泊施設、非常時は防災拠点として機能する「フェーズフリー認証」を取得済みです。

レスキューホテルは2011年の東日本大震災の経験をもとに誕生します。

2020年4月には長崎クルーズ船内での新型コロナウイルス感染拡大防止対策として初の有事出動を実施。

その後、東京都三鷹市・千代田区の民間病院へのPCR検査体制強化、2021年12月の栃木県への臨時医療施設（126室）など、複数の有事出動実績があります。

また、「SDGs事業認定」を取得し、自治体との協定締結を通じて各地のBCP（事業継続計画）に寄与しています。

熊本大津ホテルは菊池市旭志から当地へ移転開業するもので、「動くホテル」としての特性を活かした展開です。

大津町を含む周辺エリアでは今後さらなる産業集積やビジネス需要の拡大が見込まれており、地域の宿泊需要に応える拠点となります。

ビジネス出張から阿蘇・熊本観光まで幅広いシーンで利用できる「HOTEL R9 The Yard 熊本大津」は、1名6,200円／泊〜とリーズナブルな料金設定です。

独立構造の静粛な客室と充実した設備が、日常の宿泊から有事の防災拠点まで対応します。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 熊本大津」の紹介でした。

よくある質問

Q. HOTEL R9 The Yard 熊本大津の駐車場は有料ですか？

A. 駐車場は無料で、普通車・軽自動車43台分が用意されています。

Q. レスキューホテルとはどのような仕組みですか？

A. 平時は通常のホテルとして営業しつつ、有事の際には客室ユニットを被災地へ移設し、避難施設や臨時医療施設として活用できるホテルです。

1台1客室の独立構造が迅速な移設を可能にしており、フェーズフリー認証およびSDGs事業認定を取得しています。

Q. 熊本大津ホテルの予約はいつから可能ですか？

A. 2026年6月19日（金）15：00から予約受付が開始される予定です。

公式サイトに詳細が掲載されます。

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