2026年春ドラマ「演技が光っている主演女優」 第1位は黒木華
4月にスタートした“春ドラマ”の数々もそろそろ中盤戦に差しかかっている。今回クランクイン！では「2026年4月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位にはドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の黒木華が選ばれた。
【写真】2026年春ドラマ「演技が光っている主演女優」ランキングで選ばれた5人！
今回の結果は、クランクイン！が2026年5月21日〜25日の5日間で「2026年4月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優までで、97名からの投票が集まった。
『銀河の一票』は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
脚本は蛭田直美によるオリジナル。音楽は坂東祐大が担当。チーフ監督は松本佳奈。プロデュースは『エルピスｰ希望、あるいは災いｰ』（2022年・カンテレ）などを手掛けた佐野亜裕美が務める。
黒木＆野呂が魅せる異色の“選挙エンターテインメント”はドラマファンからの人気も高く、投票者コメントには「政治をテーマにしたドラマにも関わらず、内容が難しく感じさせない高い演技力に加えて、一言一言心に響く台詞に、いつも感動させられます」「黒木華さんのスイッチ入ったときの演技が最高で、見ていて、いつもスカッとします」「毎回毎回、選挙についての難しい言葉も多い長文の台詞、とてもわかりやすい口調で教えてくれる」などの声が寄せられた。
【写真】2026年春ドラマ「演技が光っている主演女優」ランキングで選ばれた5人！
今回の結果は、クランクイン！が2026年5月21日〜25日の5日間で「2026年4月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優までで、97名からの投票が集まった。
脚本は蛭田直美によるオリジナル。音楽は坂東祐大が担当。チーフ監督は松本佳奈。プロデュースは『エルピスｰ希望、あるいは災いｰ』（2022年・カンテレ）などを手掛けた佐野亜裕美が務める。
黒木＆野呂が魅せる異色の“選挙エンターテインメント”はドラマファンからの人気も高く、投票者コメントには「政治をテーマにしたドラマにも関わらず、内容が難しく感じさせない高い演技力に加えて、一言一言心に響く台詞に、いつも感動させられます」「黒木華さんのスイッチ入ったときの演技が最高で、見ていて、いつもスカッとします」「毎回毎回、選挙についての難しい言葉も多い長文の台詞、とてもわかりやすい口調で教えてくれる」などの声が寄せられた。