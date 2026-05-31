ｔｉｍｅｌｅｓｚの橋本将生（２６）が映画「お姉ちゃんの翠くん」（１２月４日公開）に主演することが３０日、分かった。累計発行部数１５０万部突破の少女漫画原作で、“憧れの年上イケメン”に挑戦。映画初出演で初主演となる。

昨年２月にグループに加入した橋本は、端正で色気のあるルックスが魅力。昨年は深夜ドラマ「ひと夏の共犯者」（テレ東系）で連ドラ初主演を果たすなど、俳優としても注目を集めている。

初映画作品は、好きになってはいけない人を好きになってしまう「切なすぎる初恋」を描いた物語で、「まさか主演を務めさせていただけるなんて」と驚きつつ喜んだ。

橋本の役どころは、イジワルだけど大人の余裕がある青年・雪代翠（ゆきしろ・みどり）。昨年公開の映画「ＴＯＫＹＯタクシー」で第４９回日本アカデミー賞の新人賞に輝いた中島瑠菜（１９）がヒロインを務め、受験勉強をきっかけに「姉の彼氏」である翠に恋してしまう高校生を演じる。

公開されたティザービジュアルでは、クールな橋本を印象づけるかのようなペンを使った“顎クイ”姿が。橋本は「イジワルに見えるけど、本当は優しく大人の余裕があり、でもその優しさの裏には葛藤している瞬間があったり、そんな姿がとてもギャップがあって魅力的」とアピールした。