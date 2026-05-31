「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が３０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ダービー・Ｇ１（３１日、東京・芝２４００メートル）の予想を公開した。

粗品が本命に推したのは「最高の枠に入ったと思います」という１番のライヒスアドラー。前日発売の単勝オッズで１１・３倍の６番人気に推されている馬で、いつも１、２番人気あたりから本命を挙げる粗品にとっては意外な人気の馬だった。

推奨理由としては「もともと無事にダービーに出走したら重い印を打とうと思っていた１頭で、今回の臨戦過程、枠を見て本命まで上がってきました。展開予想的にもスタートを確実に決める条件は付くんですが、かなりの確率で馬券内に入ってきた」とイメージ。続けて「過去のレースを見てもデビュー戦以外は若干不利や出遅れ等、まだスムーズな競馬はできていないと思います。一戦ごとに確実に成長しているので、今回も気性面を含めてさらなる成長を期待している」と前走の皐月賞３着から前進すると見込んでいる。

対抗には、前日発売で３番人気に支持されている１４番のゴーイントゥスカイを挙げている。過去に優勝馬が出ていないトライアルの青葉賞覇者だが、「青葉賞組なんで取り捨てが難しい１頭なんですが、勝ちタイムが優秀なのと何より勝ち方が素晴らしかった」「２着に迫られているように見えるんですが、ゴール手前でもう一度引き離しています」などとレース内容を評価している。

本命＆対抗に皐月賞の１、２着馬を挙げなかった粗品は、皐月賞馬ロブチェン（１７番）に関して「枠が出るまで本命に挙げようと思っていたんですが、大外になってしまったので印をさげました」と説明。さらに、逃げた前走のレースぶりから評価を下げたことも付け加えている。同２着のリアライズシリウス（１１番）についても「枠はいいとこに入ったと思いますが、個人的には距離が長いと思っています」と分析。こちらもロブチェン同様に逃げ寄りの戦法を選択してしまったことが評価を下げた理由であると話している。

買い目はシンプルで、３連複軸２頭ながしを２種類。（１）（１７）―（２）（５）（６）（７）（９）（１１）（１２）（１３）（１４）（１８）の１０点と、（１）（１４）―（２）（５）（６）（７）（９）（１１）（１２）（１３）（１６）（１７）の１０点を挙げている。

粗品のダービー予想にコメント欄では「リアライズにいくとばかり」「（１４）（１７）流しの３連複炸裂しそう」「妙味ありそうなところ突いてきて草」「これは佐々木くんがダービージョッキーに輝く流れ」「ロブチェンが８枠を克服したらマジで凄いぞ」「当たらなすぎて今回こそ的中狙ってんな」「軸２頭ぶっ飛びあるかもしれない」「本命、軸の両馬とも馬券外あるな」「昨年の日本ダービーは、当ててるからなー」「よし消せる」「最高の枠を引けたのに、最悪の予想家に指名された」「対抗飛びのパターンであってください」「そろそろ来るやろ」「まじで！？！？そこ来ると思わなかった」「買い目の１４ミス？笑」「３連複なの当てに来てるやん」「１勝馬のダービーって何年勝ってないんでしょうね」「ライヒスはちょっと過剰人気」「何でそこに辿り着くんだろ？」「佐々木飛ぶパターンやんｗｗ」「決して１枠が有利ではないです。今日の競馬見てないんですね。内２頭分空けてみんな競馬してました」「なんで、１、２番人気ちゃうねん」などの反応が寄せられている。