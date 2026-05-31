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助産師HISAKOがぶっちゃけるSNS育児の裏側「メンタル大丈夫かな？」1日中抱っこでいい意外な理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【公開Web相談】１日中抱っこの２ヶ月児もっと遊んであげるべき？」を公開した。動画では、生後2ヶ月半の娘を育てるふぅママさんの「1日中抱っこしているが、遊びや練習を取り入れるべきか」という悩みに、HISAKOさんが「抱っこしてもらうのが一番の遊び」と回答し、肩の力を抜くようアドバイスを送っている。



対談の序盤、ふぅママさんは赤ちゃんを置くと泣いてしまう「背中スイッチ」に悩み、日中は常に抱っこしている状況を吐露。首座りの練習など、成長のための遊びをしたほうがいいのかと相談した。



これに対しHISAKOさんは、「2ヶ月の赤ちゃんは抱っこしてもらうのが一番の遊び」と断言。無理にうつ伏せなどの練習をさせる必要はなく、ママが「やらなければならない」と眉間にシワを寄せていると、その不安な空気が伝わってしまうと指摘した。さらに、ネット上にある月齢ごとのルーティン動画についても言及し、「あのルーティンを回すためには他が色々できない事がいっぱいあると思う」「メンタル大丈夫かなっていつも思う」と本音を漏らし、SNSの情報に縛られなくていいと優しく諭した。



また、抱っこ紐を嫌がるという悩みには、「泣かれたらどうしようというパパママの苦手意識が伝わっている」と説明。どうしても手が離せない時は「ゴメン泣いといて」と少し放置しても問題ないと語り、「自己中に動いたらいいねんママは」と、母親自身の心のゆとりを最優先するよう促している。



対談の終盤では、ふぅママさんの表情もすっかり明るくなり、最後は旦那さんもカメラの前に登場。HISAKOさんは「男は解決してあげるのが優しさだと思っている」と男性心理を解説しつつ、「ただ話を聞いて共感してあげて」と旦那さんに直接アドバイスを送った。育児のプレッシャーを取り除き、家族の笑顔を引き出すHISAKOさんの言葉が詰まった対談となっている。