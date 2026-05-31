＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

メジャーデビュー2ndシングル「デコ！」好評発売中のいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第5回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」に決定！ メンバーに今の自分を形作った東北の思い出の場所をたどってもらい、エピソードをつづってもらいます。

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みなさん、こんにちは〜！ いぎなり東北産の世界の神様！ 伊達花彩です！ 今日も【伊達神文】を読もうという気持ちになって早速読み始めてくれたそこのあなた！ 本当にありがとうございます！ みなさん、最近はいかがお過ごしですか〜。私はね〜、とっても元気ですよ！

本日は「私のルーツ、東北のあの場所」がテーマです。東北のお世話になった場所や思い入れのある場所はたくさんあって選びきれないのですが、今でも懐かしい思い出があふれ出てくるのはスターダストプロモーション仙台営業所の事務所です！ 事務所には小学生4年生の頃にオーディションで行ってからずっとお世話になっているのですが、レッスン生時代も毎日のようにみんなで集まってリハーサルをしたり、ダンスレッスンをしたり、ボイトレをしたり、たまに怒られて泣いて笑ったり…。いろんな感情やたくさんの思い出がギュギュッと詰まっていて「私たちをここまで大きく成長させてくれた場所だなぁ」と思います！ 今でも「ドアに粘着テープでマネジャーさんの顔を書いて遊んでたなぁ〜」とか「ちっちゃいテレビにワンマンライブの動画を映してみんなで反省会をしたなぁ」など、たくさんの思い出があふれ出てきます！ なので、私の思い出の場所は事務所です！ ほかにもEBeanSさんだったり、仙台駅だったり、東北に足を踏み込むと思い出ばかりで大好きです！

皆さんもぜひ東北に来た際には聖地巡礼してみてくださいね！ オススメのお店は「牛たん和こう」さんです！ おいしい牛タンやそれ以外にもおいしいメニューがたくさんあるので行ってみてください！ はい！ ということで本日も【伊達神文】をご愛読いただき、ありがとうございました！ これからも何とぞよろしくお願いします！ それでは、ばいなら〜39★【伊達花彩】

◆伊達花彩（だて・かあや）2005年（平17）3月21日生まれ、21歳の宮城県産。動物が大好きで怖いもの知らずの元気っ子。愛称は「かーや」。メンバーカラーは赤。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。5月22日、1st写真集「MADE IN TOHOKU」発売。