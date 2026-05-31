懐かしのお菓子

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　コレクションのポリシーは「昭和平等」｡お菓子の袋から､レアなレコード､高価な切手まで､あの時代を彩ったものなら､なんでも平等に集めてきたコレクター社長が､10万点を超える所蔵品から誌上公開!

写写丸（以下、写）　お馴染みのお菓子から知らないお菓子まで、バラエティ豊かですね！

大崎　1960年代半ばから1990年代まで、幅広く集めてみました。上段右手前のロッテ「ガーナミルク」チョコのパッケージを見ると、松本伊代さんのCMを思い出します。

写　『センチメンタル・ジャーニー』ですね、懐かしい。上段左の「ポッキービター」は見たことありませんね。

大崎　これは1980年代に発売されたもので、独特の苦味と深みがあり、大人たちには好評でした。

写　中段左の「チョコボール」はなんですか？

大崎　かつて明治製菓（現・明治）の出した商品ですが、短命でしたね。

写　下段中央の「フランスキャラメル」は、おしゃれで素敵なデザインです。

大崎　これは不二家のキャラメルで、通常のキャラメルよりさらに甘い味でしたね。

写　右下のポッキーみたいなお菓子も気になります。

大崎　ブルボン「ピックルEX」の未開封品です。森川美穂さんのCMソングで有名でした。今は高値で取引されていますよ。どのパッケージを見ても、色褪せないよさがあります。

おおさききよし
1961年生まれ　株式会社ブティックオーサキ代表取締役社長｡『大崎潔のアイドルストーリー』（NACK5）など多数のラジオパーソナリティを務める

写真･梅基展央