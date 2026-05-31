コレクションのポリシーは「昭和平等」｡お菓子の袋から､レアなレコード､高価な切手まで､あの時代を彩ったものなら､なんでも平等に集めてきたコレクター社長が､10万点を超える所蔵品から誌上公開!

写写丸（以下、写） お馴染みのお菓子から知らないお菓子まで、バラエティ豊かですね！

大崎 1960年代半ばから1990年代まで、幅広く集めてみました。上段右手前のロッテ「ガーナミルク」チョコのパッケージを見ると、松本伊代さんのCMを思い出します。

写 『センチメンタル・ジャーニー』ですね、懐かしい。上段左の「ポッキービター」は見たことありませんね。

大崎 これは1980年代に発売されたもので、独特の苦味と深みがあり、大人たちには好評でした。

写 中段左の「チョコボール」はなんですか？

大崎 かつて明治製菓（現・明治）の出した商品ですが、短命でしたね。

写 下段中央の「フランスキャラメル」は、おしゃれで素敵なデザインです。

大崎 これは不二家のキャラメルで、通常のキャラメルよりさらに甘い味でしたね。

写 右下のポッキーみたいなお菓子も気になります。

大崎 ブルボン「ピックルEX」の未開封品です。森川美穂さんのCMソングで有名でした。今は高値で取引されていますよ。どのパッケージを見ても、色褪せないよさがあります。

おおさききよし

1961年生まれ 株式会社ブティックオーサキ代表取締役社長｡『大崎潔のアイドルストーリー』（NACK5）など多数のラジオパーソナリティを務める

写真･梅基展央