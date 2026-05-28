【シカゴ＝平沢祐】米大リーグのホワイトソックスは３０日、前日の試合で右脚を負傷して交代した村上宗隆内野手が、１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったと発表した。

右太もも裏の肉離れで、ベナブル監督は「４〜６週間かかる」と離脱の見通しを語った。

村上は３０日午前にクラブハウスで取材に応じ、「めちゃくちゃ悔しい」と心境を明かした。

２９日のタイガース戦の三回一死一塁で、二ゴロは併殺崩れとなったが、一塁ベースを走り抜けた後に右太もも裏を押さえ、退いていた。「全力で走っていた。痛みが走った感じ」と振り返った。過去に同じけがはないという。「やってしまったことは仕方ないので、何とか少しでも成長して帰ってこられるように頑張りたい」と前を向いた。

村上はここまで２０本塁打、４１打点をマーク。どちらもリーグトップを争う好成績で、昨季まで３年連続で１００敗以上を喫したチームを引っ張ってきた。主砲が不在になることについて、ベナブル監督は「厳しい。彼はフィールド内外でチームに絶大な影響を与えている」と語り、「彼は今はかなり落ち込んでいると思う。だから、彼を支えようとしている」と思いやった。