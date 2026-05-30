「ドジャース４−２フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのフィリーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、三回に２試合連続となる１０号ソロを放った。６年連続８度目の２桁本塁打とメジャー通算７００打点を達成。さらに１０試合ぶりの猛打賞で、チームを今季最長の６連勝に導いた。

半信半疑だった。バットの先端で捉えた打球が低い弾道で右翼フェンスを越えた。２−０の三回。大谷が低く落ちたスプリットにバットを伸ばした。

「ちょっと（バットの）先の方だったので、入るかなと思って見ていたんですけど、飛んだコースが良かった」

今季自己最短タイの飛距離１１４メートル。今季６登板でわずか１被弾だったメジャー屈指の右腕ウィーラーを攻略し、６年連続２桁本塁打とメジャー通算７００打点を達成。「運良く入ってくれた」と控えめに喜んだ。

力と技の融合。五回の打席では８球粘って中前打を放った。フルカウントから外角低めのカーブに最後は右手一本で打球を運ぶと、八回は救援左腕の内角低め、ボールになる１５３キロを再び中前へはじき返した。

４月２７日から５月１１日の１２試合で打率・１６３、０本塁打、ＯＰＳ・５０３のスランプに陥った。しかし修正に修正を重ね、直近１４試合は打率・４１２、４本塁打、ＯＰＳ１・３０７と本来の姿を取り戻している。

怒とうの３連打。本拠地を熱狂させた“ショウ・タイム”をベンチから見届けたロバーツ監督は「全てがいい兆候だ」と評価。五回の粘りの一打を「ああいう打球が出る時は全てがかみ合っている証拠だ」と言った。

チームは今季最長の６連勝。ナ・リーグ西地区２位のパドレスに４・５ゲーム差をつけ、独走態勢に入ろうとしている。「何よりもブルペンが安定しているのがチームの大きな力になっている。心強い」と救援陣の好投をたたえた大谷。過去に２度月間ＭＶＰを受賞している６月を前に調子を上げている。“大谷の季節”がやって来た。